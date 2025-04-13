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رياضة

كرة اليد، علي زين يوافق على الانضمام للأهلي في بطولتي أفريقيا

علي زين، فيتو
علي زين، فيتو

كرة اليد، وافق علي زين، لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، ونادي دينامو بوخارست الروماني، على الانضمام لصفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة للمشاركة في منافسات بطولتي كأس السوبر الأفريقي، وأفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، المقرر إقامتها مايو المقبل.

وأبلغ علي زين مسئولي النادي الأهلي موافقته الرسمية على المشاركة مع المارد الأحمر في البطولتين، على أن يتقدم المارد الأحمر بعرض رسمي خلال الساعات المقبلة للفريق الروماني.

ويستضيف النادي الأهلي منافسات بطولتي السوبر الأفريقي وأفريقيا للأندية أبطال الكؤوس منتصف شهر مايو المقبل.

قرعة البطولة الأفريقية لكرة اليد

وأسفرت قرعة البطولة الأفريقية عن وقوع الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية مع الترجي التونسي، وريد ستار الإيفواري، وفانز الكاميروني، وإيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

فيما تضم المجموعة الأولى فرق: الزمالك المصري، ومنتدى المغربي، ووداد سمارة المغربي، وفاب الكاميروني، والأهلي الليبي.

 وأسفرت قرعة السيدات عن وقوع الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية مع كارا الكونغولي وتي كي سي الكاميروني وأبيدجان الإيفواري وأول أغسطس الأنجولي.
 فيما تضم المجموعة الأولى فرق: البنك الأهلي المصري وفاب الكاميروني والجمعية الرياضية النسائية التونسي وبترو أتليتكو الأنجولي وأوتوهو الكونغولي.

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