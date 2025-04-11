كرة اليد، الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على سبورتنج

تأهل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، بالفوز على سبورتنج بنتيجة ٢٢/٣١ في مباراة ربع النهائي التي أُقيمت مساء اليوم على صالة سبورتنج.

ويلتقي «رجال يد الأهلي» مع البنك الأهلي في نصف نهائي البطولة يوم الخميس المقبل.

شهدت مباراة الأهلي وسبورتنج إثارة وحماسًا كبيرين من الفريقين في بدايتها، واستطاع الأهلي أن ينهي الشوط الأول متقدمًا بنتيجة ١٨-١٠.

وسيطر الفريق على مجريات اللعب في الشوط الثاني، بفضل الدفاع المحكم والهجوم السريع، وأنهى المباراة بنتيجة ٢٢/٣١.

يذكر أن «رجال يد الأهلي» قد حسم بطولة دوري المحترفين عقب الفوز على الزهور في الجولة قبل الأخيرة، ويواصل الفريق مشواره في بطولة كأس مصر باحثًا عن تحقيق اللقب.

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