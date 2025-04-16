نظمت جامعة المنصورة الأهلية فعاليات المؤتمر الطلابي الثاني لكلية الطب، تحت رعاية الدكتور السيد عبد الخالق، رئيس مجلس الأمناء ووزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة أميرة طمان، مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب.

بدء فعاليات المؤتمر الطلابي الثاني لكلية الطب بجامعة المنصورة الأهلية

وانطلقت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في مسرح الجامعة بالمبنى الرئيسي، بحضور كل من: الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، والدكتور أحمد شقير، أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية بجامعة المنصورة، والدكتور علي توفيق، نقيب الأطباء بالدقهلية، والدكتور تامر أبو السعد، أستاذ أمراض التخاطب ووكيل كلية الطب السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنصورة، والدكتور علاء وفا، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور وليد الدرس، أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة، والدكتور سوزي فايز، مدير برنامج الطب والجراحة بجامعة المنصورة الجديدة، والدكتور محمد الهلالي، مدير وحدة البحوث الطبية بجامعة المنصورة الجديدة، والدكتور عبد العزيز حسين، وكيل كلية الطب بجامعة الدلتا، الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الحليم والدكتورة شيرين زهدي بجامعة حورس، والدكتور باسم الديك والدكتورة نصرة أيوب بجامعة دمياط، والدكتور أحمد منير حسان، استشاري الأنف والأذن والحنجرة وأمين مؤسسة تطوير الدقهلية، وعدد من عمداء الكليات ومديري البرامج الأكاديمية، وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجهاز الإداري، إلى جانب عدد من طلاب كلية الطب من مختلف المستويات الدراسية.

ويأتي هذا المؤتمر تأكيدًا على توجه الجامعة نحو تبني منهجية التعليم التشاركي، التي تُمكّن الطالب من أن يكون شريكًا حقيقيًا في إنتاج المعرفة، لا متلقيًا سلبيًا لها.



ويهدف المؤتمر إلى تمكين الطلاب من عرض إنتاجهم الأكاديمي والبحثي، وتبادل الرؤى العلمية، وتطوير مهاراتهم المهنية في بيئة تعليمية تفاعلية، قائمة على التوجيه الأكاديمي الرصين، كما يفتح الباب أمام مناقشات علمية مُتقدمة حول قضايا الطب المعاصر، ويُعزز التواصل بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس عبر نموذج من التمكين الطلابي المنظم.

تبني نهج تعليمي يشجع الطلاب على التفكير الحر والتجريب العلمي

وفي كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور محمد عبد العظيم أن المؤتمر يأتي في سياق استراتيجية الجامعة لترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار بين طلابها، مشددًا على أهمية تبني نهج تعليمي يشجع الطلاب على التفكير الحر والتجريب العلمي، بوصفهم نواة التغيير وصُنّاع المستقبل، وأضاف أن غرس هذه الثقافة داخل البيئة الجامعية يُعد ركيزة رئيسية في بناء جيل قادر على المنافسة محليًا ودوليًا.



من جهتها، أعربت الدكتورة أميرة طمان عن فخرها بما تحقق من استعدادات وتنظيم أكاديمي متميز، مشيرة إلى أن المؤتمر يُعد واحدًا من أبرز النماذج التطبيقية لرؤية الجامعة في تمكين الطلاب، وإشراكهم في صياغة مستقبل التعليم الطبي، بما يعزز من قدرتهم على التعامل مع تحديات المهنة من منظور بحثي وأخلاقي ومهني.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المؤتمر يمثل خارطة طريق نحو مستقبل طبي مشرق، قائم على البحث والتطوير، موجهة الشكر لرئيس الجامعة الدكتور شريف يوسف خاطر، على رعايته الكريمة ودعمه المستمر للأنشطة العلمية الطلابية.

ثقافة الاعتماد على النفس والتحليل العلمي المبكر

وأكد الدكتور أحمد شُقير في كلمته، أن المؤتمر يأتي تتويجًا لجهود متواصلة تسعى إلى بناء قاعدة علمية قوية لدى طلاب الكلية، مشيرًا إلى أن تشجيع الطلاب على تقديم أبحاث علمية من إنتاجهم يعكس مستوى النضج الأكاديمي الذي وصلت إليه الجامعة، ويُرسخ ثقافة الاعتماد على النفس والتحليل العلمي المبكر في مسيرتهم المهنية.

وألقى الدكتور علي توفيق كلمة تناول فيها قدسية مهنة الطب وأهمية إدراك الخريج لمساراته المهنية بعد التخرج، سواء عبر التكليف، أو التدريس الجامعي، أو الزمالة المصرية والعربية، أو المعادلات الدولية.

فيما تحدث الدكتور أحمد سلطان عن الصفات الجوهرية للجراح الناجح، من دقة ومهارة وصبر واتزان، وتناولت الأستاذة الدكتورة يمنى صبري مستقبل الطب النفسي وضرورة إدماجه في المنظومة الطبية بصورة أوسع وأكثر عمقًا.



وتم على هامش فعاليات المؤتمر تنظيم مسابقة لأفضل ملصق علمي (Poster)، وجاءت نتائجها كالتالي:

- المركز الأول: جامعة المنصورة الأهلية.

- المركز الثاني: جامعة المنصورة الجديدة.

شارك في المؤتمر وفود طلابية من برنامج "المنصورة مانشستر"، وجامعات: المنصورة الجديدة، الدلتا، حورس، دمياط، ما يؤكد دور المؤتمر في مد جسور التعاون البحثي والتعليمي بين الكليات الطبية على مستوى الجمهورية.

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