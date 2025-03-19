القضاء الأمريكي يوقف مساعي ترامب في قضية الفلسطيني محمود خليل

عرقل قاضٍ أمريكي، اليوم الأربعاء، طلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفض طعن الناشط الفلسطيني محمود خليل على اعتقاله، وفق وكالة "رويترز".

القضاء الأمريكي يعرقل جهود ترامب في قضية الفلسطيني محمود خليل

ورفض القاضي محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب رفض طعن محمود خليل، الطالب المحتجز من جامعة كولومبيا، على الإجراءات القانونية لاعتقاله من قبل موظفي الهجرة لمشاركته في احتجاجات داعمة للفلسطينيين.

وفي وقت سابق، أصدر قاضٍ اتحادي في ولاية نيويورك قرارًا يمنع ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي قاد احتجاجات طلابية في جامعة كولومبيا، واعتقل في وقت سابق بناء على أوامر تنفيذية أصدرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وجاء قرار منع خليل من الترحيل لحين نظر المحكمة في الدعوى القضائية التي تطعن في احتجازه.

وكان الناشط الفلسطيني محمود خليل، الحاصل على إقامة قانونية في الولايات المتحدة والذي أنهى دراساته العليا في كولومبيا في ديسمبر، قد اعتُقل قبل أيام على يد عملاء الهجرة الاتحاديين، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وأثار احتجاز خليل غضبًا فوريًا من جماعات الحقوق المدنية والمدافعين عن حرية التعبير، الذين اتهموا الإدارة باستخدام سلطاتها في مجال إنفاذ قوانين الهجرة لقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل.

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