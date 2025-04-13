الإثنين، انطلاق موسم القمح المحلي، "التموين": تجهيز 450 موقعًا لاستلام القمح، رفع السعة التخزينية إلى 5 أطنان، و"الوزراء": موسم مبشر بالخير

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لانطلاق موسم توريد القمح المحلي لعام 2025، والمقرر بدايته في 15 أبريل الجاري ويستمر حتى منتصف أغسطس، من خلال خطة شاملة تهدف لضمان سلاسة التوريد وتأمين احتياجات الدولة من القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعم.

استعدادات “التموين” لموسم القمح الجديد

وأعلنت الوزارة تجهيز 450 موقعًا تخزينيًا موزعة في أنحاء الجمهورية، تشمل صوامع وشون مطورة، لتسهيل استقبال المحصول وتيسير الإجراءات أمام المزارعين.

كما تستهدف الوزارة استلام ما بين 4 إلى 5 ملايين طن من القمح خلال الموسم، مستفيدة من استقرار الأسعار العالمية لتعزيز معدلات التوريد.

6 مليارات جنيه لشراء القمح المحلي

ورصدت الحكومة 6 مليارات جنيه لشراء القمح المحلي، حيث تم تحديد سعر التوريد بواقع 2200 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23.5 قيراط، مع تسعير تنافسي للدرجات الأخرى، في خطوة تهدف إلى تحفيز الفلاحين على زيادة الإنتاج وتسليم المحصول.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تلتزم بصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط، تطبيقًا لتوجيهات الحكومة بتخفيف الأعباء عن الفلاحين وتحفيزهم على التوريد.

بدء توريد القمح من الفيوم

وفي السياق ذاته، أعلن الوزير بدء التوريد مبكرًا في محافظة الفيوم نتيجة لطبيعتها الصحراوية التي ساعدت في نضج المحصول قبل الموعد الرسمي، حيث تم استلام نحو 70 طنًا من صومعة طامية في أول أيام التوريد.

رفع السعة التخزينية إلى 5 ملايين طن قمح

وتواصل الوزارة جهودها لتطوير البنية التحتية لتخزين القمح، حيث ارتفعت الطاقة التخزينية من 1.2 مليون طن في 2014 إلى أكثر من 5.5 مليون طن حاليًا، وذلك من خلال المشروع القومي للصوامع الذي شمل إنشاء 50 صومعة جديدة بسعة 1.5 مليون طن موزعة على 17 محافظة.

وتُدار هذه الصوامع بأحدث التقنيات الإلكترونية، بما في ذلك أنظمة تحكم آلي وأجهزة استشعار لمراقبة درجات الحرارة والرطوبة، مما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وتقليل نسب الفاقد التي كانت تحدث في الشون التقليدية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع جهود الوزارة المستمرة لتطوير منظومة الخبز المدعم، وتوفير رغيف خبز بجودة عالية للمواطنين، دعمًا لأمن الغذاء الوطني وتحقيقًا للاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي الأهم في مصر.

"الوزراء": موسم القمح مبشر بالخير

وكان رئيس مجلس الورزاء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق برفع سعر توريد القمح، أدى إلى تشجيع الفلاح المصري على زراعته وتوريده للدولة، لافتا إلى النتائج الإيجابية في هذا الصدد، والتي أتت ثمارها خلال هذه الأيام، التي تمثل الأيام الأولى في موسم توريد القمح، مؤكدًا أن بداية ارقام التوريد مبشرة جدًا، وهو ما يؤكد على الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية بمنح ميزة تفضيلية للفلاح المصري وتحقيقه مكسبا أكبر بالرغم من دفع الحكومة أكثر للسلعة لكن يتم توفير عملة أجنبية، وهو ما يمثل جزءا من الدعم من الدولة المصرية للفلاح المصري.

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