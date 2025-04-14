مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون رقصات استفزازية عند باب الأسباط

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بأن 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم، وأدوا رقصات استفزازية عند باب الأسباط.

وأمس الأحد ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بحماية من الشرطة الإسرائيلية.

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وفرضت شرطة الاحتلال تشديدات أمنية كبيرة في محيط المسجد الأقصى وحولت البلدة القديمة لثكنة عسكرية.

وأكد الإعلام الفلسطيني أن المستوطنين يستعدون لاقتحامات كبيرة للمسجد الأقصى بدءا من الغد تزامنا مع عيد الفصح اليهودي.

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