ضرب حتي الموت، تفاصيل مصرع شاب في مشاجرة بالطالبية

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة بشأن إقدام شخصين على قتل عامل بعد التعدي عليه بالضرب بعد مشاجرة بينهم بمنطقة الطالبية.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهمين قاما على إثرها بضربه حتى الموت.

وكلفت النيابة بعرض الجثة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

تفاصيل واقعة الطالبية



البداية كانت بتلقي اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب مفاده تلقي المقدم عبدالحميد مرسي رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بلاغا بوجود قتيل بأحد الشوارع.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين مقتل “محمد ع”، 55 سنة، عامل، مصاب بجروح وكدمات، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة “عبده. أ”، عاطل، و"رجب أ"، صاحب مغسلة.



ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض علي النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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