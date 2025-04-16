"خطيبتي وأمها لعبوا في دماغي"، نص اعترافات المتهم بقتل صديقه لسرقة سيارته بأكتوبر (مستند)

أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق حول واقعة قتل صديقه "مصطفى س م" بمدينة 6 أكتوبر، موضحا كيفية تورطه في الجريمة بالتعاون مع خطيبته "سعاد" ووالدتها "نحمده" بهدف سرقة سيارة المجني عليه.

وقال المتهم إنه كان يمتلك أتوبيسًا صغيرًا (كوستر نويتا) يعمل به في شركة "أ" لنقل العمال بين المناشي وأكتوبر، وهناك تعرف على "سعاد" التي كانت تعمل بالشركة، ونشأت بينهما علاقة تطورت إلى خطوبة.

ومع تطور العلاقة، بدأ والد المتهم يعارض ارتباطه بسعاد، خاصة بعد أن علم بأنها مطلقة ولديها طفل، مما تسبب في توتر داخل أسرته ودفع والده لمنعه من استخدام السيارة في ورديات العمل.

ومع تدهور ظروفه المادية، استمرت علاقته بسعاد، التي عرضت عليه العمل بسيارة ورديات جديدة، وأخبرته بأنها ستحصل على قرض لشراء سيارة للعمل عليها. وبعد فترة، بدأ الحديث بينهما عن إمكانية الاستيلاء على سيارة صديقه مصطفى، الذي كان يعمل بنظام الوردية بسيارته الخاصة مع شركة "أ. د".

أكد المتهم أن سعاد ووالدتها بدأتا تطرحان فكرة التخلص من مصطفى، حتى تطورت المحادثات إلى اتفاق صريح على قتله وسرقة سيارته، وأشار إلى أن والدة سعاد عرضت دفع 10 آلاف جنيه لتغيير ملامح السيارة بعد تنفيذ الجريمة حتى لا تُكتشف.

وأضاف المتهم أنه استغل معرفته بالمجني عليه واستدرجه، وتمكن من سرقة رخصة السيارة وتصويرها لإرسالها إلى سعاد ووالدتها. كما قام بمعاينة مخزن ليكون مكانًا لإخفاء السيارة بعد تنفيذ الجريمة.

واختتم المتهم اعترافه بأن الجريمة كانت مخططة بدقة، وبعلم كامل من خطيبته ووالدتها، بهدف الحصول على السيارة لاستخدامها في العمل وتقاسم العائد منها.

مستند تحقيقات النيابة

العثور علي الجثة بأكتوبر

وكان قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغًا بالعثور على جثة سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم، بجوار الطريق الدائري الأوسطي بدائرة القسم وبها آثار سحجات، وبسؤال شقيقه عامل - مقيم بذات العنوان قرر بخروج المجنى عليه من منزله بالميكروباص قيادته ولم يقم بتحرير محضر بغيابه، وفى وقت لاحق تم العثور على الميكروباص بدائرة قسم شرطة الوراق.

وبإجراء التحريات تم ضبط مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد سرقة السيارة "الميكروباص" قيادة المجنى عليه، حيث قام بالاتفاق مع (خطيبته – ووالدتها- مقيمتان بدائرة مركز شرطة أوسيم" تم ضبطهما") على ارتكاب الواقعة وإخفاء الميكروباص وتغيير معالمه إلا أنهم لم يقوموا بذلك وتركوه بمحل العثور عليه وبمواجهة المذكورتين أقرتا بما سبق، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

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