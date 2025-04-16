الذهب يحطم الأرقام القياسية.. الأوقية تكسر حاجز 3315 دولار لأول مرة في التاريخ.. وخبراء يحذرون من السيناريو الأسوأ

شهدت أسواق الذهب العالمية خلال الأيام الماضية ارتفاعات غير مسبوقة، حيث وصل سعر الأوقية إلى مستوى قياسي تخطى حاجز 3315 دولارا في التعاملات الفورية، مسجلا أعلى سعر في التاريخ، وفي السوق المحلي المصري، واصلت الأسعار ارتفاعها بشكل ملحوظ، مدفوعة بالتوترات الاقتصادية والسياسية بين الولايات المتحدة والصين، والتي تهدد باندلاع أزمة اقتصادية عالمية قد تؤدي إلى ركود كبير في الاقتصاد الأمريكي.

أسعار الذهب تكسر أرقامها التاريخية

هذه الارتفاعات القياسية تعكس تحول المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن في ظل المخاوف من تدهور قيمة العملات وتراجع الثقة في الأسواق المالية، مما يجعل هناك العديد من التساؤلات حول مستقبل المعدن الأصفر، وهل يستمر في قفزاته الكبيرة وتكسير أرقامه القياسية خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم، فيتو

الذهب يواصل كسر الأرقام القياسية، ليس فقط كمجرد سلعة ثمينة، ولكن كمرآة تعكس حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي، وفي ظل هذه الظروف، يبقى المعدن الأصفر الخيار الأفضل للكثيرين للحفاظ على الثروات، رغم التحديات التي يواجهها المستهلكون في الأسواق المحلية.

أسباب الارتفاع القياسي في أسعار الذهب

هناك العديد من الأسباب التي انعكست على ارتفاع أسعار الذهب بشكل قياسي خلال الأيام الماضية، والتي يأت في مقدمتها التوترات الاقتصادية بين أمريكا والصين، حيث تشهد العلاقات بين القوتين الاقتصاديتين توترات متصاعدة، خاصة في مجال التجارة والتكنولوجيا، مما يزيد من مخاوف حدوث حرب تجارية جديدة، حيث تدفع هذه التوترات المستثمرين إلى التحوط عبر شراء الذهب، مما يزيد الطلب ويرفع الأسعار.

ومن بين الأسباب أيضا، مخاوف الركود الاقتصادي في أمريكا، حيث تتزايد التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي، وسط ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة، مما يجعل المستثمرين يلجأون إلى الأصول الآمنة مثل الذهب هربا من تقلبات الأسواق.

ولم تقف أسباب ارتفاع أسعار الذهب عند هذا الحد فقط، ولكن ضعف الدولار وارتفاع التضخم، كان لهما دور مهم في جعل الذهب أكثر جاذبية، حيث يتم تداوله عالميا بالدولار، كما أن ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الدول يدفع الأفراد إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

تأثير الارتفاع على السوق المصري

وفي مصر، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها متأثرة بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى عوامل محلية مثل تقلبات سعر الصرف وارتفاع الدولار في السوق الموازية، بالإضافة إلى زيادة الطلب في فترات الأعياد والمناسبات، مما يرفع الأسعار أكثر، ناهيك عن قلق المستهلكين من استمرار الارتفاع، مما يدفع البعض إلى الشراء بدافع المضاربة أو الاحتفاظ بالقيمة.

ووفقا لتجار الذهب، فإن الأسعار قد تشهد مزيدا من الصعود إذا استمرت الأزمات الاقتصادية العالمية، مما يزيد من معاناة المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

مستقبل أسعار الذهب.. بين التوقعات والمخاطر

يتوقع خبراء الاقتصاد أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع طالما بقيت التوترات الجيوسياسية والاقتصادية قائمة، خاصة مع استمرار الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، واحتمالية حدوث ركود في الاقتصادات الكبرى، وزيادة الطلب على الذهب كاستثمار آمن من قبل البنوك المركزية، لكن في المقابل، قد تشهد الأسعار تراجعا مؤقتا في حال تحسن الأوضاع الاقتصادية أو تراجع حدة التوترات الدولية.

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