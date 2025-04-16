مدينة القصاصين تستضيف ندوة عن خدمات مشروعك والتأمين الصحي الشامل (صور)

شهد مركز ومدينة القصاصين في محافظة الإسماعيلية، فعاليات الندوة التوعوية الإرشادية للمواطنين عن الخدمات المقدمة من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، التأمين الصحي الشامل، ووحدة السكان بالإسماعيلية.

عرض ومناقشة الخدمات المقدمة للمواطنين

وخلال الندوة، تم عرض ومناقشة الخدمات التي يقدمها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، في الإسماعيلية، وتوضيح كافة الخدمات المقدمة من مشروعك للمواطنين، والتيسير بكافة الإجراءات اللازمة لتشغيل المشروع بضمانات ميسرة وعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة لتوفير فرص عمل مناسبة.

جانب من الندوات، فيتو

جانب من الندوات، فيتو

عرض ومناقشة أهم الخدمات الخاصة بالتأمين الشامل

كما تناولت الندوة عرض ومناقشة أهم الخدمات التي يتم تقديمها من خلال للتأمين الصحي الشامل للمواطنين في محافظة الإسماعيلية وأهميته لكافة القطاعات سواء الحكومة أو القطاع الخاص وحقوق المستفيدين وتحمل الدولة الكشف والعلاج لغير القادرين وذوي الهمم.

جانب من الندوات، فيتو

وتناولت مدير وحدة السكان بالمحافظة، الحلول التي تقدمها الدولة لحل القضية السكانية وتعزيز دورها فى تحسين جودة الأسرة المصرية.

عرض الخدمات المقدمة للمواطنين

وتم توجيه النصائح الإرشادية خلال الندوة التي لاقت استحسان الحضور لما لها من أثر في رفع الوعي ونشر المعرفة بينهم.

أدارت الندوة أماني السمان مدير وحدة السكان بالمحافظة، علي مهران مدير مشروعك بمركز ومدينة الإسماعيلية، محمد غريب مسئول العلاقات العامة والاتصال بهيئة التأمين الصحي الشامل فرع الإسماعيلية.

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