نجمات الفن يكشفن سر الجمال والصحة.. فيفي عبده: التجارة مع الله.. يسرا: النوم سبب النضارة.. مي عز الدين: طبيعية بالكامل.. هنا الزاهد: الماء والترطيب.. وهيفاء وهبي: الرياضة وراء التألق

يبدو أن نجمات الفن لا يكتفين ببريق الشهرة والأضواء فقط، بل يسعين جاهدات للحفاظ على جمالهن ونضارة بشرتهن من خلال طقوس خاصة وعادات صحية صارمة، وقد أفصحن عن هذه الطقوس في لقاءات تلفزيونية مختلفة، وكذلك عبر صفحاتهن الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وفي هذا السياق، ترصد "فيتو" أبرز العادات التي تتبعها عدد من النجمات من أجل الحفاظ على جمالهن الطبيعي وصحتهن العامة.

فيفي عبده: "التجارة مع الله سر الجمال"

النجمة الاستعراضية فيفي عبده كانت من أولى الفنانات اللاتي فاجأت الجمهور بتصريحاتها غير التقليدية، إذ أكدت في لقائها عبر برنامج "أسرار النجوم" أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل، مشيرة إلى أنها تخاف منها بسبب طبيعة بشرتها التي لا تساعد على التئام الجروح سريعًا.

وأضافت فيفي عبده أن سر جمالها يكمن في "التجارة مع الله"، موضحة: "الصلاة والتجارة مع الله حلوة وجميلة أوي، حسنة كبيرة جدًا، بتعملك هالة حواليك الناس تشوفك زي القمر على طول."

كما شددت على أهمية تقبّل الإنسان لجمال عمره الطبيعي، قائلة: "كل سن له جماله... ليه أشد؟"

يسرا: "النوم هو سر النضارة"

أما الفنانة يسرا، فترى أن نضارة البشرة لها أبعاد نفسية قبل أن تكون جسدية وفي حديث صحفي سابق لها، أوضحت أن الراحة النفسية والنوم الجيد هما الأساس في الحفاظ على بشرة مشرقة.

وأكدت يسرا: "النوم لساعات طويلة هو السبب الرئيسي لنضارة بشرتي... أما السهر فهو العدو الأول للجمال."

وأضافت أن التغذية السليمة وتجنب الأطعمة المالحة والدهون من العوامل المهمة للحفاظ على صحة الجلد.

مي عز الدين: "طبيعية بالكامل"

من جهتها، تعتمد الفنانة مي عز الدين على طرق بسيطة لكنها فعالة للعناية بجمالها، وأكدت أنها لا تستخدم مجفف الشعر كثيرًا، وتوقفت عن صبغه منذ عام تقريبًا للحفاظ على صحته. وتعتمد بشكل أساسي على الزيوت والكريمات الطبيعية.

وفي ما يتعلق ببشرتها، تتبع مي أسلوب "بدون مكياج" مع استخدام خفيف جدًا للمكياج، مركزة على أحمر الشفاه بدرجات الروز أو الأحمر، وتحرص دائمًا على إزالة المكياج وتنظيف وجهها جيدًا قبل النوم.

هنا الزاهد: "الماء والترطيب سر الجمال"

الشابة هنا الزاهد كشفت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي أنها تحرص على شرب كميات كبيرة من المياه بشكل يومي، إلى جانب الالتزام بوضع كريمات الترطيب، كما أكدت أن ممارسة الرياضة من أهم العوامل التي تساعدها على الحفاظ على بشرتها ومظهرها الحيوي.

هيفاء وهبي: "الرياضة والمياه سر التألق"

تُعد هيفاء وهبي واحدة من أبرز نجمات الوطن العربي اللاتي يحرصن على الظهور بإطلالة مشرقة دائمًا، وقد أوضحت في أكثر من مقابلة أن سر جمالها هو النوم الكافي، تناول كميات وفيرة من الماء، بالإضافة إلى التمارين الرياضية التي تمارسها خمس مرات أسبوعيًا لمدة لا تقل عن 45 دقيقة.

كما أشارت هيفاء إلى أنها بدأت في الابتعاد عن بعض مستحضرات التجميل التي تضر بالبشرة على المدى الطويل، مؤكدة أن التقليل منها يحافظ على شباب البشرة ويؤخر علامات التقدم في السن.

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