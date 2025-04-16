زلزال قوي يضرب هندوكوش في أفغانستان

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأربعاء، أن زلزالًا بقوة 5.6 درجة ضرب سلسلة جبال هندوكوش في شمال شرق أفغانستان.



وقال المركز إن قوة الزلزال بلغت 6.4 درجة، لكنه خفضها لاحقًا إلى 5.6 درجة.

ووقع الزلزال في الساعة 3:44 بالتوقيت المحلي (2:14 بتوقيت موسكو) على بعد 167 كيلومترًا شرق مدينة بجلان التي يبلغ عدد سكانها نحو 108 آلاف نسمة. تم تحديد المصدر على عمق 121 كيلومترًا.



ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة.

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