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رياضة

جيراسي يحطم رقما مشتركا لـ ليفاندوفسكي وهالاند مع دورتموند في دوري أبطال أوروبا

جيراسي، فيتو
جيراسي، فيتو

نجح الدولي الغيني سيرهو جيراسي، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند، في تحقيق رقم قياسي مع الفريق الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ووضع جيراسي دورتموند في المقدمة أمام برشلونة، بعدما سجل الهدف الأول لدورتموند، من علامة الجزاء، في الدقيقة 11.

وحصل الألماني باسكال جروس، لاعب وسط دورتموند، على ركلة جزاء للفريق الألماني في الدقيقة 9، بعد تدخل من الحارس البولندي فيوتشيك تشيزني.

 

جيراسي يكسر رقم ليفاندوفسكي وهالاند 

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن سيرهو جيراسي هو أول لاعب من بوروسيا دورتموند يسجل 11 هدفا في موسم واحد في دوري أبطال أوروبا.

وحطم جيراسي الرقم القياسي السابق المشترك مع إيرلينج هالاند (2020-21) وروبرت ليفاندوفسكي (2012/13) برصيد 10 أهداف لكل منهما.

يشار إلى أن مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، انتهت بفوز برشلونة (4-0).

 

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