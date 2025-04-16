هل يمكن الحمل طبيعيا بعد فشل عمليات التلقيح الصناعي؟ أخصائية خصوبة تكشف مفاجأة

من يعتقد أن فشل عمليات التلقيح الصناعي يعني عدم الحمل مخطئ لأنه حتى بعد فشل دورات التلقيح الصناعي، يمكنكِ الحمل بشكل طبيعي.

التلقيح الصناعي (IVF) بصيص أمل للأزواج الذين يسعون للحمل

غالبًا ما يكون التلقيح الصناعي (IVF) بصيص أمل للأزواج الذين يسعون للحمل. على الرغم من أن التلقيح الصناعي يتمتع بمعدل نجاح مرتفع جدًا، إلا أنه قد لا ينجح دائمًا مع الجميع في المحاولة الأولى.

و يمكن أن تسبب سلسلة من النكسات معاناة نفسية وتجعل المرء يتساءل عما إذا كان سيتمكن من الحمل يومًا ما.

من المثير للاهتمام ملاحظة أن بعض الأزواج الذين لم تنجح دورات التلقيح الصناعي لديهم يصبحون آباءً تلقائيًّا، ولكن، كيف يمكن أن يحدث هذا؟ بحسب Onlymyhealth.

فشل التلقيح الصناعي

قالت الدكتورة جوتي تريباثي، أخصائية الخصوبة أنه قد يفشل التلقيح الاصطناعي لعدة أسباب، مثل العيوب الكروموسومية، أو انخفاض جودة الأجنة، أو فشل عملية الانغراس، أو مشاكل طبية كامنة علاوة على ذلك، تُعد عوامل مثل الاستجابات المناعية وتقبل بطانة الرحم مهمة.

ويشير فشل دورة التلقيح الاصطناعي إلى أن بعض الظروف قد لا تكون مثالية أثناء العملية، ولكنه لا يعني بالضرورة استحالة الحمل التلقائي.

وتعتمد فرص الحمل التلقائي بعد فشل دورة التلقيح الاصطناعي، والأهم من ذلك، على سبب العقم.



الحمل الطبيعي بعد التلقيح الصناعي: كيف يحدث ذلك؟

وفق الدكتور تريباثي، "حتى بعد محاولات التلقيح الصناعي غير الناجحة بعض الأزواج قادرون على الحمل تلقائيًا.

و أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو انخفاض مستويات التوتر وقد يكون التلقيح الصناعي مُرهقًا نفسيًا وجسديًا.

وبعد المرور بتجارب خيبة أمل عديدة، قد يقرر الأزواج التوقف عن العلاج لتقليل التوتر والقلق ومن خلال التحكم في الهرمونات، يزيد تقليل التوتر من فرصة الحمل التلقائي ويشكل تحسين الصحة الإنجابية عنصرا آخر.

خلال علاج التلقيح الاصطناعي، عادةً ما ينصح الأطباء بتعديلات في نمط الحياة، مثل التحكم في التوتر، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي.

كما تُدار أي حالات طبية كامنة، مثل قصور الغدة الدرقية، وداء السكري، وغيرها من الحالات الصحية، بعناية أثناء عملية التلقيح الاصطناعي كما تُحسّن هذه التغييرات الصحة الإنجابية بشكل عام، وقد تزيد من احتمالية حدوث حمل تلقائي.

قد يكون علاج المشاكل الأساسية مفيدًا في بعض الأحيان.

ينصح أخصائيو الخصوبة بإجراء فحوصات أكثر تقدمًا للبحث عن سبب الفشل وقد يصفون أيضًا علاجات إضافية

والمكملات الغذائية لتحسين جودة البويضات أو الحيوانات المنوية أو البيئة المحيطة بالرحم قد يزداد احتمال الحمل تلقائيًا عند حل هذه المشاكل.

قد يكون هناك عامل آخر وهو تكيف الجسم مع إجراءات التلقيح الصناعي.

يستفيد الجهاز التناسلي أحيانًا من تكرار التعرض للهرمونات

وقد يستفيد الجهاز التناسلي أحيانًا من تكرار التعرض للهرمونات خلال جولات التلقيح الصناعي، مما يُحسّن من فرص الإباضة التلقائية، مما يُعزز فرص الحمل الطبيعي.

و في بعض الحالات، قد يُعزز العلاج الهرموني المستمر من استجابة بطانة الرحم للإباضة، مما يزيد من احتمالية الحمل التلقائي.

تزداد احتمالية الحمل الطبيعي بعد فشل التلقيح الصناعي لدى الأزواج الذين لديهم تاريخ من العقم غير المُفسّر، والذين لم يُحدد سبب العقم لديهم بوضوح.

إن التوقيت الدقيق للإباضة، وجودة الحيوانات المنوية، وفعالية قناتي فالوب، ووجود رحم مُستقبل، كلها عوامل ضرورية للحمل الطبيعي وأحيانًا تجتمع هذه الظروف بأفضل شكل ممكن، مما يؤدي إلى الحمل.

ماذا يجب على الأزواج فعله بعد فشل عملية التلقيح الصناعي؟

ينبغي على الأزواج استشارة أخصائي الخصوبة بعد فشل دورة التلقيح الاصطناعي لتحديد سبب الفشل ومناقشة الاحتمالات الأخرى.

وقد يحتاج البعض إلى إجراءات طبية إضافية، بينما قد يحتاج آخرون ببساطة إلى إعادة المحاولة أو قد يرغبون في أخذ استراحة لفترة.

استراتيجية كاملة تتضمن تمارين واعية، ونظام غذائي متوازن، ونوم كافٍ يمكن أن تساعد كتحسين الصحة الإنجابية بالإضافة إلى ذلك، فإن تلقي الدعم العاطفي من خلال الاستشارة أو مجموعات الدعم يمكن أن يساعد في إدارة التوتر والحفاظ على نظرة إيجابية.

مع أن فشل جولة التلقيح الصناعي قد يكون مُحبطًا، إلا أنه لا يعني بالضرورة انتهاء العملية.

ويحمل بعض الأزواج بشكل طبيعي حتى بعد عدة محاولات فاشلة بإعطاء الأولوية للصحة العامة، ومعالجة مشاكل الخصوبة الكامنة، وتخفيف التوتر، يبقى الحمل الطبيعي ممكنًا ولكل زوجين رحلة فريدة، والقدرة على الصمود، إلى جانب التوجيه السليم، تُحدث فرقًا كبيرًا.

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