الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار ومواصفات سيارات ستروين C4X المجمعة محليا

سيارات سيتروين، فيتو
سيارات سيتروين، فيتو

طرح الوكيل المحلي لعلامة ستروين في مصر،  سيارة سيتروين C4X المجمعة محليا في مصر بمصنع الهيئة العربية للتصنيع (AOI)، وذلك في خطوة هامة تدعم إستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات ودعم الصناعة المحلية وتعزيز قطاع السيارات المصري.
 

سيارة سيتروين C4X المجمعة محليا

وتتوفر سيارة سيتروين C4X في مصر بفئتين: "Feel"وهي الفئة الأساسية المجهزة بأهم وسائل الراحة والتقنيات الحديثة، و"Shine"هي الفئة الأعلى تجهيزًا، والتي تأتي مع مزايا فاخرة مثل فتحة سقف بانورامية وغيرها.
 

 

 

أسعار سيارات سيتروين C4X 

وأسعار السيارة تنافسية مقارنةً بسيارات الكروس أوفر المدمجة والمُجمعة محليًا أو المستوردة إلى السوق المصري. وتأتي سيتروين C4X بسعر 1,289,000 جنية مصري لفئة Feel، 1,449,000  جنيه مصري لفئة Shine، وبذلك تنافس ستروينC4X بقوة لتلبية احتياجات العملاء. 

وتعد هذه الخطوة جزءا من إستراتيجية ستروين لتقديم سيارات أوروبية المنشأ بأسعار أكثر استقرارا وملاءمة للمستهلك المصري.

بقيمة 200 ألف جنيه، انخفاض أسعار سيارات سيتروين C5 AirCross 2025 في شهر رمضان

أسعار سيارات 2025.. تعرف على أسعار سيتروين سي إليزيه بعد طرحها في مصر


 مواصفات سيارة سيتروين C4X 

زودت سيارات  بمحرك PureTech سعة 1.2 لتر تربو بقوة 130 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وتجمع بين أداء قوي وكفاءة في استهلاك الوقود، إلى جانب تصميم أنيق يجمع بين خطوط السيدان الرياضية وارتفاع سيارات SUV، كما توفر السيارة مساحة داخلية واسعة وصندوق أمتعة بسعة 510 لترات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيتروين سيارة سيتروين C4X توطين صناعة السيارات دعم الصناعة المحلية قطاع السيارات المصري أسعار سيارات سيتروين C4X مواصفات سيارة سيتروين C4X

مواد متعلقة

بقيمة 200 ألف جنيه، انخفاض أسعار سيارات سيتروين C5 AirCross 2025 في شهر رمضان

أسعار سيارات 2025.. تعرف على أسعار سيتروين سي إليزيه بعد طرحها في مصر
ads

الأكثر قراءة

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم بشأن الإجازات المقبلة

وقع للزمالك وتراجع عن الانضمام، وفاة المهاجم أرون بوبيندزا في الصين

الخطيب يعاتب وسام أبو علي على طائرة الأهلي

جنون الذهب، ارتفاع تاريخي بزيادة 100 جنيه اليوم الأربعاء

ساعات قليلة على الانطلاق، كل ما تريد معرفته عن أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي

مرتضى منصور يكشف مبادرة أيمن يونس وكواليس اتصاله بوزير الشباب والرياضة

بالأسماء، قرار رئيس الوزراء بالاستيلاء على أراضٍ لتطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

زغلول صيام يكتب: عندما تحول الإعلام الرياضي إلى قهوة على غرار قهوة فايق!

خدمات

المزيد

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 16-4-2025

ارتفاع جنونى في أسعار الجنيه الذهب، 800 جنيه زيادة جديدة اليوم الأربعاء

أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

كم سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء؟

المزيد

انفوجراف

أسعار شقق ديارنا للإسكان المتوسط بالمدن الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، السمات الأخلاقية للنبي يحيى (فيديو)

تفسير رؤية ركوب الحصان في المنام وعلاقتها بتولي مسئولية كبيرة

المجددون.. ابن دقيق العيد، قاضي القضاة في مواجهة الطغيان

المزيد
الجريدة الرسمية