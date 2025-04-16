أسعار ومواصفات سيارات ستروين C4X المجمعة محليا

طرح الوكيل المحلي لعلامة ستروين في مصر، سيارة سيتروين C4X المجمعة محليا في مصر بمصنع الهيئة العربية للتصنيع (AOI)، وذلك في خطوة هامة تدعم إستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات ودعم الصناعة المحلية وتعزيز قطاع السيارات المصري.



سيارة سيتروين C4X المجمعة محليا

وتتوفر سيارة سيتروين C4X في مصر بفئتين: "Feel"وهي الفئة الأساسية المجهزة بأهم وسائل الراحة والتقنيات الحديثة، و"Shine"هي الفئة الأعلى تجهيزًا، والتي تأتي مع مزايا فاخرة مثل فتحة سقف بانورامية وغيرها.



أسعار سيارات سيتروين C4X

وأسعار السيارة تنافسية مقارنةً بسيارات الكروس أوفر المدمجة والمُجمعة محليًا أو المستوردة إلى السوق المصري. وتأتي سيتروين C4X بسعر 1,289,000 جنية مصري لفئة Feel، 1,449,000 جنيه مصري لفئة Shine، وبذلك تنافس ستروينC4X بقوة لتلبية احتياجات العملاء.

وتعد هذه الخطوة جزءا من إستراتيجية ستروين لتقديم سيارات أوروبية المنشأ بأسعار أكثر استقرارا وملاءمة للمستهلك المصري.



مواصفات سيارة سيتروين C4X

زودت سيارات بمحرك PureTech سعة 1.2 لتر تربو بقوة 130 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وتجمع بين أداء قوي وكفاءة في استهلاك الوقود، إلى جانب تصميم أنيق يجمع بين خطوط السيدان الرياضية وارتفاع سيارات SUV، كما توفر السيارة مساحة داخلية واسعة وصندوق أمتعة بسعة 510 لترات.

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