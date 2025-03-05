بقيمة 200 ألف جنيه، انخفاض أسعار سيارات سيتروين C5 AirCross 2025 في شهر رمضان

سيارات سيتروين، تراجعت أسعار سيارات سيتروين في السوق المصري خلال شهر رمضان المبارك، بقيمة مالية تصل إلى نحو 20 ألف جنيه، وشملت سيارات سيتروين C5 إير كروس الجديدة موديل 2025.





أسعار سيارات سيتروين C5 AirCross 2025

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات سيتروين خلال شهر مارس التي تراجعت بقيمة مالية 200 الف جنيه وهي كالتالي:



يصل سعر الفئة الأولى فيل مع بانوراما مليون و700 ألف جنيه بدلًا من مليون و940 ألف جنيه بتراجع 240 ألف جنيه.



شاين مليون و820 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و60 ألف جنيه بتراجع 240 ألف جنيه.

ولا تتواجد الفئة الأولى والثانية في العرض.





مواصفات محرك سيارات سيتروين C5 AirCross 2025

زودت السيارات سيتروين بمحرك 1600 سي سي بقوة 165 حصانًا وعزم دوران 240 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات. ويمكنها التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 9.4 ثانية. كما تحمل خزان وقود سعة 53 لترًا.





ويبلغ طول السيارة 4.5 متر وعرضها 1.96 متر وارتفاعها 1.65 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.73 متر. وارتفاع السيارة عن الأرض يبلغ 23 سم مع اتساع الحقيبة الخلفية لها لحمل 580 لترًا من الأمتعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.