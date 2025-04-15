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اقتصاد

تلائم الفئة المتوسطة، أسعار نيسان صني موديلات 2026 بالسوق المصري

نيسان صني 2026، فيتو
نيسان صني 2026، فيتو

استقبل السوق المصري خلال الأيام الماضية، سيارات نيسان موديلات 2026، في خطوة جديدة تجعل السوق المصري يسير نحو الصعود والتقدم، مما يساهم في تراجع أسعار الموديلات الأخرى، بجانب خفض سعر السيارات المستعملة أيضًا.

 

وحدد الوكيل للمحلي للعلامة التجارية، نيسان أسعار موديلات 2026، بالسوق المصري وذلك خلال شهر أبريل الجاري وشمل الطرح سيارات  نيسان صني 2026. 


أسعار سيارات نيسان صني 2026

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات 2026، وتأتي  الأسعار تقريبًا بدون تغيير عن موديلات 2025 كالتالي: 
 

يصل سعر أول فئة 695 ألف جنيه.

يصل سعر ثاني فئة 765 ألف جنيه.

يصل سعر ثالث فئة 795 ألف جنيه. 
 


مواصفات محرك سيارات نيسان صني 

حصلت سيارات نيسان صني موديل 2026، بمحرك سعة 1500 سي سي 4 سلندرات بقوة 108 أحصنة وعزم دوران 134 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك. ويمنح ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو 4 سرعات في نيسان صني التحكم السلس والتغيير الدقيق والسريع. 

 

وتتسارع السيارة من الثبات الي 100 كم في الساعة في 15.5 ثانية مع الوصول إلى معدل استهلاك وقود بواقع 6.9 لتر لكل 100 كم.

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