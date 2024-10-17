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اقتصاد

أسعار سيارات 2025.. تعرف على أسعار سيتروين سي إليزيه بعد طرحها في مصر

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

سيارات سيتروين، أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيتروين، تثبيت أسعار موديلات 2025 خلال  شهر أكتوبر الجاري، شملت سيارات سيتروين سي إليزيه الجديدة.

 

 أسعار سيارات سيتروين سي إليزيه 

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات سيتروين الجديدة في السوق المصري عقب طرح الكثير من موديلات 2025 وهي كالتالي:

يصل سعر الفئة الأولى كمفورت 890 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية لاكشري 960 ألف جنيه.

 

مواصفات محرك سيارات سيتروين سي اليزيه 

زودت سيارات سيتروين  بمحرك 1600 سي سي 4 سلندرات مع قوة إجمالية تصل الي 115 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وتتميز السيارة بتجهيزات عديدة تشمل 4 سماعات وبلوتووث وUSB وشاشة عرض 7 بوصة ومثبت للسرعة وتكييف مانيوال أو ديجيتال حسب الفئة مع حساسات للركن في الخلف وفرامل ABS وEBD و2 ايرباج وسنتر لوك وكاميرا في الخلف.

 

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اسعار سيارات أسعار سيارات سيتروين خلال مارس الماضى

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