الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي علي غزة إلي 429

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية المستمرة على القطاع إلى 429.

 

حصيلة غارات الاحتلال على غزة

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا "تحت الركام وجار العمل على انتشالهم"

 

تنديد دول عربية وغربية بالغارات الإسرائيلية

ونددت دول عربية وغربية بالغارات الإسرائيلية، وقالت إنها تمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار وتنذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة.

وتوعدت إسرائيل حماس بمواصلة القتال في غزة حتى "إعادة الرهائن" الذين تحتجزهم الحركة.

ولا تزال حماس تحتجز 59 من إجمالي 250 رهينة بعد هجوم قادته على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الغارات الاسرائيلية وزارة الصحة في غزة غزة إسرائيل حماس السابع من أكتوبر

مواد متعلقة

وزير الخارجية يبحث مع مسئولين أوروبيين تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة

مطالبة المجتمع الدولي بحماية أهالي غزة من العدوان الغاشم تتصدر مباحثات السيسي وملك البحرين

الاحتلال يستأنف العدوان.. نتنياهو ينسف اتفاق غزة بضوء أخضر من ترامب.. 35 غارة على مناطق متفرقة في القطاع.. استشهاد وإصابة مئات المدنيين.. ومعظم الضحايا أطفال ونساء ومسنين

بدء جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في قطاع غزة

الأكثر قراءة

الكهرباء تعلن موعد إقرار الزيادات الجديدة في شرائح الاستهلاك

وزير الرياضة يكشف حقيقة ما يتردد عن ترشحه لرئاسة "الزمالك" حال رحيله من الوزارة

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

رئيس جامعة سوهاج يحيل أستاذا بكلية الزراعة للتحقيق وإيقافه عن العمل

منتخب مصر يطير إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا بتصفيات كأس العالم (صور)

حالة الطقس غدا، أمطار متوسطة على هذه المناطق

بائع سوري يرفض 100 ألف جنيه من محمد رمضان والفنان يقنعه بطريقة مؤثرة (فيديو)

العفو الدولية توجه نداء عاجل إلي دول العالم بسبب العدوان علي قطاع غزة

منوعات

المزيد

5.6 ملايين دولار، بيع أغلى كلب في العالم بالهند

الفيضانات تسبب في إغلاق الطرق وإلغاء الدراسة في إسبانيا

اكتشاف اتصال جيني في الحمض النووي لسكان تونس والجزائر تعود إلى العصر الحجري

أضرار في حرم المطار بعد تأخر مسافر عن رحلته في أيرلندا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الثلاثاء

أسعار الباقات وكروت الشحن فى فودافون

المزيد

انفوجراف

نسخة 2025.. كيف أعاد مسلسل شباب امرأة تقديم الفيلم بعد 70 سنة؟! (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول.. إسلام والد أبي بكر وإحباط مؤامرات الكافرين

حكم الشرع في إجبار الزوجة على التنازل عن قائمة المنقولات عند الطلاق؟ المفتي يحسم الجدل

ماذا تعرف عن علوم القرآن وما هي أشهر 10 كتب فيه؟

المزيد
الجريدة الرسمية