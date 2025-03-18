ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي علي غزة إلي 429

أفادت مصادر طبية بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية المستمرة على القطاع إلى 429.

حصيلة غارات الاحتلال على غزة

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا "تحت الركام وجار العمل على انتشالهم"

تنديد دول عربية وغربية بالغارات الإسرائيلية

ونددت دول عربية وغربية بالغارات الإسرائيلية، وقالت إنها تمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار وتنذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة.

وتوعدت إسرائيل حماس بمواصلة القتال في غزة حتى "إعادة الرهائن" الذين تحتجزهم الحركة.

ولا تزال حماس تحتجز 59 من إجمالي 250 رهينة بعد هجوم قادته على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

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