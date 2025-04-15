أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار الدواجن.. أسعار ومواصفات أرخص سيارة بالسوق المحلي.. رأس المال السوقي للبورصة يتراجع 3 مليارات جنيه..البنك المركزي يقرر تعطيل العمل في البنوك الأحد والإثنين

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



نجيب ساويرس يكشف توقعاته لأسعار الذهب الفترة المقبلة

أسعار الذهب، كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن توقعاته لأسعار الذهب الفترة المقبلة.

وقال ساويرس خلال لقائه مع قناة "العربية بيزنس": أنا مستمر في زيادة استثماراتي في الذهب، مشيرا إلى أنه كسر حاجز الـ 3000 دولار لأنه كان حاجزا نفسيا.

وتوقع "ساويرس"، وصول سعر أوقية الذهب إلى 3500 دولار وخلال عام أو عامين قد يصل إلى 5000 دولار.



وقال مايك ماجلون، كبير محللي السلع في وحدة بلومبرج إنتليجنس، إن سعر الذهب قفز متجاوزا حاجز 3200 دولار للأونصة خلال الأيام القليلة الماضية، وقد تكون هذه بداية لتحرك أكبر بكثير، قد يصل إلى 4000 دولار، في ظل تصدع الملاذات الآمنة التقليدية، وتراجع أداء البيتكوين، وتقلب سوق الأسهم الأمريكية عند تقييمات تاريخية مرتفعة للغاية، مضيفا أننا نشهد حاليًا بداية سوق هابطة في سوق الأسهم الأمريكية وتحولًا جذريًا يصب في مصلحة المعادن الثمينة.

أسعار ومواصفات أرخص سيارة بالسوق المحلي



تراجعت اليوم الثلاثاء، أسعار سيارات جاك JS2 الجديدة موديل 2025، في السوق المصري، ولقبت بأرخص سيارة محليا بعد تراجع أسعار سيارتها خلال شهر إبريل لعام 2025.

ووفقا لما نشره الوكيل المحلي للعلامة التجارية الوكيل المحلي للعلامة التجارية جاك، أخطر جميع الموزعين والتجار بالانخفاض الذي طبق علي سيارات جاك JS2 ونرصده في التقرير التالي:



الفئة سمارت انخفض سعرها من 794,900 ألف جنيه إلى 739.900 ألف جنيه بتراجع 55 ألف جنيه





مواصفات محرك سيارات جاك JS2



حصلت سيارات جاك JS2 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان وعزم دوران 146 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك CVT. وكانت السيارة تعرف في السابق باسم جاك S2 , ولكن تحول اسمها الآن الي JS3 مثل تسمية باقي طرازات جاك.



وزودت بقاعدة عجلات بطول 2.490 متر وخلوص أرضي 200 مم ووزن اجمالي 1550 كجم وسعة الشنطة الخلفية 450 لتر وخزان وقود سعة 42 لتر مع اطار احتياطي كامل الحجم.





مواصفات الأمن والسلامة لسيارات جاك S2



2 وسائد هوائية أمامية ومراقبة للضغط بالاطارات ومانع للسرقة وفرامل ABS وEBD

نظام الثبات الإلكتروني

نظام زيادة التحكم في المرتفعات مع جناح خلفي

وإشارات ضوئية بالمرايا الجانبية وحامل أمتعة وجنوط سبور ألومنيوم وإضاءة نهارية

ومصابيح ضباب أمامية وخلفية وزجاج كهرباء

ومرايا جانبية بضبط كهربائي وسخانات بالمرايا الجانبية ومساحة خلفية وحساسات ركن خلفية وكاميرا خلفية.

الضاني يتراجع 6 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 421 جنيهًا، بانخفاض 2.5 جنيه عن سعرها السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 250 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 397.5 جنيه، بانخفاض 7 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 320 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 418.8 جنيه في الأسواق، بارتفاع 6 جنيهات عن سعرها السابق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 391 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيها؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.



رأس المال السوقي للبورصة يتراجع 3 مليارات جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. وسجل رأس المال السوقى نحو 2.199 ترليون جنيه، ليخسر نحو 3 مليارات جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% عند مستوى 31185 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% عند مستوى 39016 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.29% عند مستوى 13874 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.12% عند مستوى 8977 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% عند مستوى 12358 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.51% عند مستوى 3252 نقطة.



كجوك: ٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالى «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص ٧٨ مليار جنيه «مساندة هى الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.

وأضاف الوزير، فى رسائل محفزة لمجتمع الأعمال خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، أمام مجلس «النواب»، أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و٤٤,٥ مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٩٣٪ وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.

قال الوزير، إنه تم تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و٥ مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و٣ مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.



أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف اليوم ومشتقاتها.

وجاء سعر الأعلاف والحبوب، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 14300 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 14300 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق، وبلغ سعر ذرة أوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 13900 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 15 ألف جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.

وعن أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 824.3 جنيه، بارتفاع 16 جنيها في الطن، وتراوحت أسعار الذرة الصفراء من 250 جنيهًا إلى 1700 جنيه للشيكارة حسب الوزن والنوع.

وعن أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفق رصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 14125 جنيها، بارتفاع 461 جنيهًا في الطن، وتراوحت أسعار الذرة البيضاء بين 2000 جنيه و20 ألف جنيه حسب الوزن والنوع.

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر صويا 44% نحو 18300 جنيه للطن، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 19300 جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 19300 جنيه للطن.

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر الردة نحو 11700 جنيه، وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 14 ألف جنيه للطن، سعر جلوتين محلي بلغ نحو 38 ألف جنيه للطن، بلغ سعر كسب عباد 36% نحو 15800 جنيه.

البنك المركزي يقرر تعطيل العمل في البنوك الأحد والإثنين المقبلين



قال البنك المركزي إنه بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين الموافق 20 - 21 أبريل 2025.

وأضاف البنك في بيان له على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بأن يكون يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

إجازة عيد تحرير سيناء وعيد العمال

ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء بشأن الإجازات الرسمية خلال الفترة المقبلة، والتي شملت أيضًا اعتبار الخميس 24 أبريل 2025 إجازة رسمية بدلًا من الجمعة 25 أبريل، بمناسبة عيد تحرير سيناء، وكذلك اعتبار الخميس 1 مايو 2025 إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.



انخفاض سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ اليوم ، سجلت أسعار الفراخ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق؛ اليوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 95.6 جنيه، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 85 جنيهًا إلى 120 جنيها للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 123.1 جنيه للكيلو للمستهلك، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 98 جنيها إلى 160 جنيهًا للمستهلك.



وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 79 جنيهًا.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 85 جنيهًا إلى 86 جنيهًا.

وعن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

أسعار الوراك والصدور

بلغ سعر صدور دجاج بالعظام طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 165.5 جنيه.

بلغ سعر دبوس طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 151 جنيهًا.

بلغ سعر البانيه طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر أوراك دجاج طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 140.5 جنيه.

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