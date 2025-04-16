الأربعاء 16 أبريل 2025
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أخبار مصر

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتسكين الباعة بالسوق الحضاري بالعياط

رئيس مدينة العياط،
رئيس مدينة العياط، فيتو

قاد المهندس يس سيد يس رئيس مركز ومدينة العياط حملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات بمدينة العياط، وذلك في إطار الخطة الشاملة للدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

تهدف الحملة إلى تحقيق انسيابية مرورية آمنة وتوفير بيئة نظيفة ومتطورة للمواطنين، بما يتماشى مع حقهم في شوارع آمنة ونظيفة. 

 

وقد تركزت جهود الحملة بشكل خاص على رفع الإشغالات من محيط مزلقان السكة الحديد بمدينة العياط، وهو موقع حيوي يشهد كثافة مرورية عالية وحركة للمواطنين.
 

وقد قام المهندس يس سيد يس بمتابعة عملية تسكين الباعة الجائلين في السوق الحضاري الجديد الذي تم إنشاؤه خصيصًا لاستيعابهم وتوفير بيئة عمل لائقة لهم. 

وشدد رئيس المدينة خلال الحملة على عدم التهاون مع أي محاولات لإعادة افتراش الطرق أو محيط المزلقان، مؤكدًا على أن السوق الحضاري هو البديل الوحيد والمتاح لهم لممارسة نشاطهم التجاري بشكل قانوني ومنظم.
 

وقد أبدى الباعة الجائلون تعاونًا ورضًا تأمين بالإجراءات المتخذة، معبرين عن سعادتهم بالتنظيم الجديد والشكل الحضاري الذي أصبحت عليه المنطقة المحيطة بالمزلقان بعد إزالة الإشغالات، وأشادوا بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتوفير بديل مناسب لهم يضمن لهم مصدر رزق كريم في بيئة منظمة.
 

تأتي هذه الحملة في إطار سلسلة من الجهود التي تبذلها محافظة الجيزة لتطوير مختلف المدن والمراكز التابعة لها، وتحسين البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لأهالي المحافظة.
 

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الجيزة العياط ازالة اشغالات تطوير العشوائيات السوق الحضاري المهندس عادل النجار الدكتور إبراهيم الشهابي المهندس يس سيد يس مزلقان العياط تنمية مستدامه

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