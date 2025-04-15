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رياضة

بوروسيا دورتموند يتقدم على برشلونة 1-0 في الشوط الأول

برشلونة وبوروسيا
برشلونة وبوروسيا

مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند ، تقدم فريق بوروسيا دورتموند على نظيره برشلونة بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف بوروسيا دورتموند عن طريق جيراسي من ركلة جزاء صوبها بنجاح في الدقيقة 11.

وكان فريق برشلونة قد فاز في مواجهة الذهاب على بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب "مونتجويك الأولمبي".

ويلتقي المتأهل من برشلونة وبوروسيا دورتموند مع المتأهل من بايرن ميونخ وإنتر ميلان، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.


تشكيل برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وضم تشكيل برشلونة أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا كلا من:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، جيرارد مارتين.

خط الوسط: جافي، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز.

خط الوسط الهجومي: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينها.

فيما يتواجد على دكة بدلاء برشلونة أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا كلا من إينياكي بينيا، انسو فاتي، بيدري، إينيجو مارتينيز، فيران توريس، بابلو توري، كريستينسن، باو فيكتور، داني أولمو، إريك جارسيا، كوشين، هيكتور فورت.

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تشكيل دورتموند ضد برشلونة 

وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي:

دورتموند: كوبيل - كوتو - أنتون - زولي - بنسبعيني - نيميتشا - جروس - بيير - سيفينسون - أديمي - جيراسي.

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