الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسامة ربيع: نسعى لتحويل قناة السويس إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وأحمد كجوك وزير المالية، لبحث النتائج المالية لنشاط هيئة قناة السويس والتعرف على استراتيجية العمل المستقبلية لتنمية الإيرادات المحققة من شركات ومشروعات الهيئة المختلفة، بحضور الدكتور منتصر خليل مدير الإدارة المالية، وممثلي الإدارات المختلفة بالهيئة،  وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

أسامة ربيع: نجاح عبور الحوض العائم DOURADO في أكبر عملية مرور بقناة السويس (صور)

الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزيرة الشحن القبرصي التعاون الثنائي (صور)

تعاون بين وزارة المالية وهيئة قناة السويس 

ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ووزارة المالية.

 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

وخلال الاجتماع، استعرض الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة النتائج المالية لنشاط الهيئة خلال العام المالي 2023/ 2024 وسبل تنمية الإيرادات المحققة خلال العام المالي المقبل. 

سعي الهيئة لتنويع مصادر الدخل

وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس تسعى لتنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط من خلال تبني استراتيجية طموحة لتحويل قناة السويس إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية المختلفة وتعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية في مصر عبر تفعيل الشراكات مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص. 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

وأوضح الفريق ربيع أن الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا نحو دعم مجموعة شركاتها التابعة العاملة في مجال تقديم خدمات صيانة وإصلاح السفن وتقديم الخدمات البحرية، مشيرا في هذا الصدد إلى أبرز النتائج المالية المحققة وسبل زيادتها خلال الفترة المقبلة.

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

كما استعرض  رئيس الهيئة استراتيجية تطوير الشركات  المرتبطة بالهيئة والتي تأسست حديثا وأبرزها شركة  قناة السويس لتنمية الموانئ بالشراكة مع وزارة النقل، وشركة قناة السويس للقوارب الحديثة لتوطين صناعة اليخوت البحرية وذلك بالشراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز محاور الموازنة العامة للهيئة والتي يتم تجهيزها حاليًّا تمهيدًا لاعتمادها خلال العام المالي المقبل 2024/ 2025 لتنفيذ استراتيجية الدولة في تطبيق موازنة الحكومة العامة لتشمل الهيئات الاقتصادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قناة السويس هيئة قناة السويس أحمد كجوك وزير المالية الهيئة مصادر دخل هيئة قناة السويس

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يشهد احتفالية فنية بمكتبة مصر العامة (صور)

أسامة ربيع: نجاح عبور الحوض العائم DOURADO في أكبر عملية مرور بقناة السويس (صور)

رئيس هيئة قناة السويس يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة الملاحة الدولية

أسامة ربيع: قناة السويس تعمل بكفاءة رغم التحديات الراهنة في البحر الأحمر

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل

انتهيتم، توفيق عكاشة يكشف آخر رسائله للإخوان المسلمين ويحذر مذيعين مصريين بقناة الجزيرة

5 نصائح من الكهرباء لنقل ملكية العدادات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

الأهلي يمنح وسام أبو علي وعدًا بتعديل عقده ماليًا

حيلة أمريكية لتولي هاريس رئاسة أمريكا قبل تنصيب ترامب

قائمة القادة المشاركين في القمة العربية الإسلامية بالرياض، السيسي وتميم وبشار الأبرز

بمشاركة السيسي، كل ما تريد معرفته عن القمة العربية الإسلامية بالرياض

منوعات

المزيد

حكاية خطأ تقني كاد يتسبب في حرب نووية

بايدن يتعرض لموقف محرج على رمال شاطئ ديلاوير (فيديو)

بعد انتخاب ترامب، أمريكي يقتل عائلته وينتحر في مينيسوتا (صور)

لاعب كرة قدم يعتزل نهائيا لأسباب دينية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 10/ 11/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 10/11/2024

المزيد

انفوجراف

الفئات المسموح لها باستلام التابلت من الطلاب والمعلمين وفقا للنظام الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

دار الإفتاء توضح كيفية تغسيل المرأة إذا ماتت وهي حائض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 11 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads