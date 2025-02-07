الجمعة 07 فبراير 2025
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وصلة مديح وصلاة على النبي لوفد أندونيسي داخل مسجد السيد البدوي بطنطا (فيديو)

وصلة مديح لوفد أندونيسي
وصلة مديح لوفد أندونيسي داخل مسجد السيد البدوى

 شهد مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، أمس، أجواء روحانية مميزة، حيث أحيا وفد إندونيسي وصلة مديح وصلاة على النبي داخل أروقة المسجد، وسط حضور لافت من المصلين والزائرين.

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الأناشيد الدينية والمدائح النبوية في مسجد السيد البدوي  

 وتفاعل الحضور داخل مسجد السيد البدوى مع الأناشيد الدينية والمدائح النبوية التي قدمها أعضاء الوفد، الذين أظهروا براعة في أداء الأناشيد الإسلامية بأسلوب عذب يمزج بين الأصالة والتراث الديني العريق. 

وسادت الأجواء حالة من الخشوع والتأثر بين المشاركين الذين رددوا الأدعية والصلوات على النبي محمد، في مشهد يعكس عمق الروابط الروحية بين المسلمين من مختلف الدول والثقافات.

 

يُذكر أن مسجد السيد البدوي، أحد أهم المعالم الإسلامية في مصر، يعد وجهة دينية يقصدها الزوار من داخل البلاد وخارجها، خاصة من محبي التصوف والمديح النبوي. ويأتي هذا الحدث في إطار التبادل الثقافي والديني بين مصر وإندونيسيا، حيث تحظى الأناشيد الدينية والمجالس الروحانية بمكانة خاصة لدى شعبي البلدين.

وعبر أعضاء الوفد الإندونيسي عن سعادتهم الكبيرة بزيارة مسجد السيد البدوى ومساجد ألـ البيت وإحياء هذه الفعالية الروحانية، مؤكدين أن مصر كانت وستظل منارة للعلم والدين والتراث الإسلامي.

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