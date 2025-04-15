الفنون التشكيلية يعلن أسماء الفائزين بجوائز ترينالي مصر السادس للطبعة الفنية

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش وتحت رعاية الدكتو أحمد فؤاد هنو – وزير الثقافة، عن الفائزين بجوائز الدورة السادسة من ترينالي مصر الدولي للطبعة الفنية.

جاء ذلك عقب افتتاح وزير الثقافة للدورة السادسة تحت شعار "التواصل وتخطي الحواجز" منذ مساء اليوم بقصر الفنون، وذلك بحضور الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور وائل عبد الصبور القوميسير العام، والدكتور هاني الأشقر قوميسير الجناح المصري، وأعضاء لجنة التحكيم الدولية برئاسة الدكتور أحمد نوار، بصحبة عدد من السفراء والدبلوماسيين ولفيف من الفنانين.

وشارك في هذه الدورة ما يزيد على مائتي فنان يمثلون ثلاث وثلاثين دولة، بما يقرب من ٣٥٠ عملًا فنيًا، كما كرمت الدور سبعة من كبار الفنانين في مجال الحفر، هم: مجدي قناوي، مجدي عبد العزيز، مدحت نصر، عوض الشيمي، عبد الوهاب عبد المحسن، صلاح المليجي، حمدي أبو المعاطي.

وتمثل هذه الأسماء جيلًا من الفنانين والمربين والباحثين الذين ساهموا في ترسيخ ملامح فن الطباعة في مصر، وشاركوا في صياغة حضورها المؤسسي محليًا ودوليًا، واتي هذا التكريم ضمن فعاليات الترينالي، الذي يُقام في قصر الفنون بـدار الأوبرا المصرية، على أن يستمر المعرض حتى 15 مايو.

الندوة الدولية وتوزيع جوائز ترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية

كما ينظم القطاع غدًا الأربعاء حفل توزيع الجوائز الخاصة بالدورة السادسة من ترينالي مصر الدولي للطبعة الفنية، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً بمتحف الفن المصري الحديث ساحة دار الأوبرا، ويعقب توزيع الجوائز فعاليات الندوة الدولية.

وتتوزع جوائز الترينالي إلى 13 جائزة، منها ثلاث جوائز مالية (أولى – ثانية – ثالثة) فضلا عن 10 جوائز شرفية، كما سيتم خلال الأمسية تكريم سبعة من كبار الحفارين المصريين هم الفنانين: مجدي قناوي، مجدي عبدالعزيز، مدحت نصر، عوض الشيمي، عبد الوهاب عبد المحسن، صلاح المليجي، حمدي أبو المعاطي.

كما سيتم تكريم أعضاء لجنة التحكيم الدولية برئاسة الدكتور أحمد نوار. بجانب القوميسير العام الدكتور وائل عبدالصبور، وقوميسير الجناح المصري الدكتور هاني الأشقر، والدكتورة عزة أبو السعود رئيس الندوة الدولية وعضو اللجنة العليا.

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