رفع الرمال من طرق واحة الخارجة حفاظًا على سلامة المواطنين

تواصل إدارة الحملة الميكانيكية بمديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، رفع تراكمات الرمال المتكدسة على الطرق الداخلية بمدينة الخارجة، وذلك في مناطق: (عين البرج، بئر 10، طريق الخارجة - أسيوط بجوار العاصمة الإدارية)، وذلك بناءً على توجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وفي إطار استعدادات المحافظة لمواجهة الظروف الطارئة، بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية.

وقامت معدات الوحدة المحلية وعمال قطاع النظافة برفع الرمال بطول المنطقة المتاخمة لغرود الرمال على الطريق، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وانتظام سير السيارات على طريق الخارجة أسيوط، وتحسبا لوقوع حوادث نتيجة تراكمات الرمال على الأسفلت وتسببها فى إعاقة حركة السير على هذا الطريق الرئيسى.

وكانت محافظة الوادي الجديد، شهدت في الأيام الماضية هبوب رياح متوسطة على عدة مناطق متفرقة بالمحافظة، تزداد كثافتها على الطرق السريعة والداخلية أدت إلى تراكم الرمال على الطرق السريعة والداخلية في المناطق المجاورة لكثبان وغرود رملية.

من جانبها، رفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية واتخاذ كل الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.

يأتي هذا الإجراء في إطار حرص المحافظة على تسهيل حركة المرور وتأمين انسياب السير، بما يضمن سلامة المواطنين وتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية.

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