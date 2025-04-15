بعد إعلان عقوبة طرده، موقف مبابي من المشاركة في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة

أعلنت اللجنة التأديبية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عقوبة كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، بعد طرده في مباراة الأحد الماضي ضد ألافيس، في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز الملكي بهدف دون رد.

طرد كيليان مبابي في مباراة ريال مدريد وألافيس ضمن الدوري الإسباني

وشهدت المباراة حصول كيليان مبابي على بطاقة حمراء، ومن ثم طرد مباشر، بعد تدخله العنيف ضد لاعب الخصم أنطونيو بلانكو، حيث تحدث البعض عن إمكانية معاقبة مبابي بالإيقاف 4 مباريات، بسبب قسوة تدخله على لاعب ألافيس، وهو ما يعني غيابه عن كلاسيكو الأرض أمام برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا.

واكتفت اللجنة التأديبية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بإيقاف مباراة واحدة فقط كعقوبة لـ مبابي جراء ما حدث.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن تقرير حكم مباراة ريال مدريد وألافيس ذكر أن مبابي كان يقصد التدخل على الكرة، ومن ثم فإن العقوبة لا يمكن أن تكون أكثر من 3 مباريات.

واختارت اللجنة التأديبية الحد الأدنى من العقوبة، حيث كان من الممكن معاقبة المهاجم بالإيقاف من مباراة إلى ثلاث مباريات، لتقرر الاكتفاء بإيقافه مباراة وحيدة، وبالتالي لن يكون حاضرًا في مباراة ريال مدريد المقبلة ضد أتلتيك بلباو في بطولة الدوري الإسباني، في الجولة الثانية والثلاثين.

من جهة أخرى، سيكون مبابي متاحًا لمباراة نهائي كأس ملك إسبانيا ضد برشلونة، يوم 26 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة، في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 26 ابريل المقبل.

وكان ريال مدريد قد بلغ الدور النهائي عقب التغلب على سوسيداد في الدور السابق، بينما فاز برشلونة على أتلتيكو في نصف النهائي.

وقرر الاتحاد الإسباني إقامة المباراة يوم 26 أبريل الجاري، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

ويقام نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية، وذلك للعام السادس على التوالي.

وسيكون هذا تاسع نهائي يقام في عاصمة إقليم الأندلس، التي تعتبر المقر الرسمي للمباراة النهائية حتى عام 2025.

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