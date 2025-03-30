بعد معادلة رقم رونالدو، مبابي يتطلع لرقم قياسي جديد

يواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي تألقه مع ريال مدريد كأفضل هدافي الفريق هذا الموسم، بعدما سجل ثنائية جديدة رفع بها رصيده إلى 33 هدفًا في جميع المسابقات خلال موسمه الأول مع الفريق الملكي.

رقم قياسي جديد ينتظر مبابي

أصبح مبابي على بُعد خمسة أهداف فقط من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم التشيلي إيفان زامورانو كأفضل هداف في موسمه الأول مع ريال مدريد.

وعادل المهاجم الفرنسي رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نسبة الأهداف في أول موسم له بقميص "الملكي" الذي حققه في موسم 2009-2010.، بعد أن وصل إلى هدفه رقم 33 هذا الموسم، وهو ما يمكن تجاوزه بكل سهولة.

كذلك عادل رقم المهاجم الهولندي السابق رود فان نيستلروي، الذي سجل 33 هدفًا في موسم 2006-2007.

ويقترب مبابي من معادلة رقم النجم التشيلي إيفان زامورانو، الذي سجل 37 هدفًا في موسم 1992-1993

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