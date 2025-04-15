خبير: التكنولوجيا المالية لها إسهامات كبيرة في تطوير آليات التداول

أكد الدكتور محمد عبدالهادي خبير أسواق المال، أنه أصبح للتكنولوجيا المالية دور في تطوير وتحسين الخدمات المالية ولها أهميتها في توفير الحلول بطريقة تتسم بالكفاءة والابتكار مقارنة بالطرق القديمة أو التقليدية.

وأضاف إنه من اهم صور التكنولوجيا المالية هي الرقمنة، حيث تسعي قطاعات الدولة إلي التحول إلي الرقمنة، لافتا إلى أنه على سبيل المثال قطاع الخدمات المالية تمكن من الوصول إلي فئات من المواطنين بسهولة، لم تكن الأدوات التقليدية تستطيع الوصول إليهم، وكذلك تسعي الهيئة إلي مسايرة التكنولوجيا وخاصة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وحدد عدة أسباب منها الآتى:

تحسن من أداء عملياتها وكفاءتها مما يقلل من الأخطاء البشرية، وبالتالي سهولة الأفراد في الاقتراض والتأمين، مع سهولة الوصول الي الأفراد حتي في الأماكن النائية.

توفر الحماية من الاحتيال باستخدام أساليب مثل بصمة الوجه أو الأصابع، وبالتالي تقلل من الشكاوي أو التدليس والكذب.

وتلعب دور هاما وحيويا في الأسواق المالية حيث ..

تسهل من الوصول للعميل بعيدا عن الروتين والأوراق الكثيرة. إعطاء التوصيات بناء علي أسلوب علمي يعتمد علي الأساليب الفنية والمالية. . تقلل من الأخطاء البشرية. توفير السيولة للسوق بانضمام عدد كبير من العملاء. دعم النمو الاقتصادي للدولة حيث إن سوق المال من أهم دعائم الاقتصاد ومؤشر من مؤشرات الاقتصاد. تساهم في تعزيز الشفافية والانضباط المالي. تقلل من نسب الشكوي لدي الهيئة. تقدم منصات إلكترونية تسهل عمليات التداول عبر الانترنت.

وشدد على ضرورة أن تسعي كافة الشركات إلي تقديم نفس الخدمة لكافة العملاء، ومسايرة التكنولوجيا من مبدأ (من لا يتقدم سوف يتقادم) ولكن في الوقت الحالي وباستخدام الطرق التقليدية، فإن جانبا كبيرا من العملاء مازال يرغب في التعامل بالفكر التقليدي، وبالتالي لابد من توافر وقت للتغيير، وحتي ذلك الوقت فإن الشركات سوف تقوم بنفس الطريقة السابقة.

وتابع: مع زيادة عدد الشركات بالنظام الجديد واستخدام التكنولوجيا المالية سوف ينتهي بالفعل عصر الشركات السمسرة التي مازالت تتعامل بالطريقة التقليدية.

ووافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام 3 شركات سمسرة في الأوراق المالية، بمزاولة نشاطها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية لأول مرة، وهي شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.