ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية جلسة منتصف الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع.

المؤشر الرئيسي للبورصة

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.19% عند مستوى 31239 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% عند مستوى 39050 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.44% عند مستوى 13894 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.89% عند مستوى 9046 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.60% عند مستوى 12427 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.30% عند مستوى 3245 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات أمس الإثنين 14 أبريل 2025؛ على ارتفاع بشكل جماعي، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.202 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 31182 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 38981 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13834 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 8966 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 12353 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 3235 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.197 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 31174 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 38867 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 13834 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 8930 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 12293 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3220 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع الماضي

وارتفعت جميع مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس آخر جلسات الأسبوع الماضي.

وربح رأس المال السوقي 45 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.176 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.43% ليغلق عند مستوى 30810 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 38303 نقاط، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 13673 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 8777 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 12091 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 3185 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وخسر رأس المال السوقي 52 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.131 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 30079 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 37482 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 13343 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 8547 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.28% ليغلق عند مستوى 11788 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 3126 نقطة.

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