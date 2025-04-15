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بدء تفعيل منظومة الإبلاغ الفوري بنتائج التحاليل الحرجة بمستشفيات الدقهلية

صحة الدقهلية، فيتو
صحة الدقهلية، فيتو

ترأس الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى في صحة الدقهلية اجتماعًا موسعًا مع رؤساء أقسام المعامل بمختلف المستشفيات بحضور الدكتور أحمد الدمرداش مدير إدارة المعامل.

 بدء تفعيل منظومة الإبلاغ الفوري المباشر بنتائج التحاليل الحرجة بمستشفيات الدقهلية 

 

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة بتكثيف المتابعة المستمرة لمؤشرات أداء مختلف المنشآت الطبية وبحث خطط التطوير وآليات العمل خلال الفترة المقبلة.

بدء تعميم منظومة الإبلاغ الفوري المباشر للأقسام وإدارة المستشفي بالنتائج

 

بحث الاجتماع  بدء تعميم منظومة الإبلاغ الفوري المباشر لأقسام وإدارة المستشفى بالنتائج الحرجة والطارئة لسرعة تدخل الفريق الطبي في التعامل مع المريض وهى الخدمة الأولى من نوعها بمستشفيات الصحة على مستوى الجمهورية

كما ناقش المجتمعون احتياجات أقسام المعامل بالمستشفيات ومؤشرات الاداء خلال الربع الأول من العام الجارى بالإضافة  إلى آليات رفعها بكل مستشفى لتحسين مستوى الخدمات المعملية المقدمة للمواطنين

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 المتابعة المستمرة لتوفير جميع الكيماويات الخاصة بالتحاليل

وشدد وكيل الطب العلاجى خلال الاجتماع على المتابعة المستمرة لتوفير جميع الكيماويات الخاصة بجميع أنواع التحاليل، والتأكيد علي معايرة وصيانة اجهزة المعامل الدورية.

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