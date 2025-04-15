صحة سوهاج: إجراء 9 عمليات مياه بيضاء "فاكو" بمستشفى رمد طهطا

كشف الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن إجراء 9 عمليات مياه بيضاء و3 عمليات حقن داخل العين لعلاج الارتشاح السكري الأسبوع الجارى بمستشفى رمد طهطا، ضمن المبادرة الرئاسية القضاء على قوائم الانتظار.

كما لفت "دويدار" إلى أنه تم إجراء أكثر من 400 عملية منذ بدء تشغيل "الفاكو " بمستشفى رمد طهطا، مضيفًا انه تم إجراء 32 عملية مياه بيضاء جراحة أيضًا، وثمن دويدار جهود الفريق الطبي بالمستشفى والتي من بينها إجراء أكثر من 44 حالة حقنة داخل العين لأمراض اعتلال الشبكية.

كما أكد "دويدار" أن المبادرة تقدم خدماتها لمئات المواطنين أسبوعيًا بمختلف المستشفيات موجهًا شكره وتقديره لجميع الفرق الطبية بالمنشأت الصحية علي مجهوداتهم المبذولة لخدمة وراحة المرضي.

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