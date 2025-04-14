صحة الدقهلية: العلاج الحر توصي بغلق 134 منشأة مخالفة

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن أنشطة إدارة العلاج الحر خلال الربع الأول من العام الجارى، فيما يتعلق بالجولات والزيارات التفقدية والمتابعات، والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تنفيذ الاشتراطات الصحية ومن ثم تقديم خدمة طبية متميزة.

العلاج الحر تستهدف 1700 منشأة وتوصى بغلق 134 مخالفة خلال 3 أشهر

وكشف مدكور أن عدد الجولات التفقدية على المنشآت الطبية الأشهر الثلاثة المنتهية من 2025 بلغ 1728 زيارة، تضمنت 926 عيادة خاصة من بينها 634 عيادة مرخصة و54 عيادة تخصصية ومستشفى، علاوة على 341 معملًا ومركزًا طبيًا.

تشديد الرقابة على المنشآت الطبية

وتابع وكيل الوزارة أن الحملات تأتي في إطار تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وحرص صحة الدقهلية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

ترخيص 134 منشأة طبية خاصة

فيما أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن الفترة الماضية شهدت ترخيص 134 منشأة طبية خاصة، وتحرير 10محاضر إثبات حالة إلى جانب استصدار قرارات غلق لـ 127منشأة علاوة على فتح 35 أخرى، بالإضافة إلى فحص 27 شكوى.





وأشار "فؤاد" إلى استمرارية الحملات المكثفة على مختلف المنشآت بالمحافظة والمتابعة المستمرة لمؤهلات الممارسين بالمنشآت الخاصة ومدى التزامهم بالتخصصات طبقًا لقانون المنشآت الطبية الخاصة.

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