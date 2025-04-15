مؤتمر بجامعة الوادي الجديد عن "التربية وبناء الإنسان في الجمهورية الجديدة"

عقدت كلية التربية بجامعة الوادي الجديد أمس الإثنين، المؤتمر العلمي السابع عشر لشباب الباحثين تحت عنوان "التربية وبناء الإنسان فى الجمهورية الجديدة"، برعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وإشراف الأستاذ الدكتور ماهر زنقور عميد كلية التربية رئيس المؤتمر والاستاذة الدكتورة نجوى أحمد واعر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر والأستاذة الدكتورة أسماء أبو زيد مقرر المؤتمر وبحضور السادة عمداء ووكلاء الكليات واساتذة ووكلاء كلية التربية وأعضاء هيئة التدريس.

وقالت الدكتورة نجوى أحمد واعر وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر ان المؤتمر يناقش التربية وتحديات بناء الشخصية الوطنية لتعزيز الهوية الثقافية في ضوء الجمهورية الجديدة التربية وتحديات بناء الشخصية الوطنية لتعزيز الهوية الثقافية، مقدمة الشكر للدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة على دعمه المتواصل لمؤتمر شباب الباحثين وقدمت الشكر للباحثين من داخل الجامعة ومن حملة الماجستير والدكتوراه من التربية والتعليم.

ومن جانبها قالت الدكتورة أسماء أبو زيد مقرر المؤتمر إن التعددية الثقافية في ظل التغيرات الديموغرافية ناتجة عن أزمات اللجوء لتكنولوجيا التحول الرقمي والابتكار ودوره في تحسين العملية التعليم الابتكار وريادة الأعمال ودورها في النهوض بمستقبل الجمهورية الجديدة التربية وإعادة تشكيل منظومة الفنون في الجمهورية الجديدة.

وأضافت أن المؤتمر يهدف الى تحديد مرتكزات بناء الشخصية المصرية في ضوء أهداف الجمهورية الجديدة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال والتميز في الفن والثقافة والتربية في الجمهورية الجديدة وتمكين قيم المواطنة والانتماء، لتسليط الضوء على التداعيات والفرص في تطور التعليم لمواكبة التغيرات الحديثة لتوفير فرصة للشباب والباحثين.

وفي كلمة الأستاذ الدكتور ماهر زنقور عميد كلية التربية والتي قدم فيها الشكر للأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد لرعاية ودعمه للمؤتمر الذي يعد نافذة للباحثين الشبان لعرض أفكارهم وتقديم أعمالهم الفنية والثقافية للخروج بتوصيات ومقترحات قابلة للتنفيذ والتطبيق وتسهم في ترسيخ القيم وبناء الجمهورية الجديدة.

ويأتي انعقاد المؤتمر العلمي السابع عشر لشباب الباحثين بكلية التربية بالشراكة مع مركز ريادة الأعمال والتطوير المهني ومركز ذوي الإعاقة بجامعة الوادي الجديد، هذا بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الأنشطة والعروض الفنية على هامش فعاليات المؤتمر بالاضافة الى تكريم عدد من المشاركين في فاعليات المؤتمر العلمي السابع عشر لشباب الباحثين تحت عنوان التربية وبناء الانسان فى الجمهورية الجديدة حيث المؤتمر يقام برعاية شركات الهدى للمقاولات والتجارة بالوادي الجديد.

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