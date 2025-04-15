«سلامة» يعلن تفاصيل مشروع جديد لتخصيص أراضٍ زراعية للصحفيين

كشف عبد المحسن سلامة، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، عن تفاصيل مشروع جديد لتخصيص أراضٍ زراعية للصحفيين، مشيرًا إلى بدء المرحلة الأولى من المشروع اعتبارًا من اليوم الإثنين، وفتح باب الحجز رسميًا.

أرض زراعية للصحفيين

وأوضح «سلامة» أنه عقد جلسة مع اللواء عبد الوهاب، المسئول عن المشروع، تم خلالها الاتفاق على تخصيص أراضٍ زراعية للصحفيين، بسعر 63 ألف جنيه للفدان، مع إمكانية شراء ما بين 5 إلى 10 أفدنة لكل صحفي، مؤكدًا أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة لتحسين أوضاع الصحفيين المعيشية والاستثمارية.

تفاصيل مشروع أراضي زراعية للصحفيين

أكد «سلامة» أن المشروع يتيح فترة سماح تصل إلى خمس سنوات دون فوائد، مشيرًا إلى أن قيمة الأرض سترتفع تدريجيًا مع مرور الوقت، ما يجعلها فرصة استثمارية مميزة.

ولفت سلامة إلى أن موقع الأرض يبعد ساعتين ونصف عن القاهرة، وستشهد المنطقة تنمية مماثلة لما شهدته مدينة السادس من أكتوبر ومدينتي.

وأضاف أن استمارات الحجز ستكون متاحة للزملاء الصحفيين بداية من اليوم، مشيرًا إلى أن هناك مرحلة ثانية ستعتمد على نسبة الإقبال والقطع المتبقية، وقد يُسمح للصحفيين بزيادة مساحة الأرض المخصصة لهم في المراحل التالية.

واختتم عبد المحسن سلامة بالإشارة إلى وجود مشروعات أخرى سيُعلن عنها لاحقًا، ضمن خطة أوسع تهدف إلى تحسين أوضاع الصحفيين وتوفير فرص استثمارية وخدمية لهم.

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