عبد المحسن سلامة: أرفض التصنيف والشللية ولست مسؤولا عن أي تطاول باسمي

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق، والمرشح على نفس المنصب لانتخابات التجديد النصفي للنقابة: "أنا ضد تصنيف أيٍّ من المرشحين، ومن يفعل ذلك هو مخطئ، ويُضر بالمهنة والنقابة، أنا أؤمن مقولة الأستاذ كامل زهيري نقيب النقباء "أخلع رداءك الحزبي على أعتاب النقابة".



التصييف والشللية

وأضاف في تصريحات صحفية :" أنا أحترم الجميع، وأحترم المرشحين على منصب النقيب، وأيضًا المرشحين على عضوية المجلس، كلنا زملاء في النهاية الأمر، والتحريض والتصنيف والشللية تدمر النقابة، وستقود بها إلى منحنى خطر، وتدمر أيضًا مستقبل الصحافة".

رسالة سلامة للصحفيين

وتابع: “رسالتي إلى أنصاري قبل الجميع، أنا أربأ بنفسي عن أي ملاسنة، أو أي لغة غير راقية، لا تتناسب مع عملي كصحفي مهني، عملت بالمهنة لأكثر من 40 عامًا، وسأظل كذلك، أنا لست مسؤولًا عن أي تطاول باسمي، وأتمنَّى من الزميل المنافس عمل ذلك أيضًا”.



واستطرد: “في عهدي نقابة الصحفيين لم تُغلق ساعة واحدة، ولم أغلق بابي أمام أي زميل، وكنت دائمًا موجودًا باستمرار، وأرد على هاتفي، وأحل مشكلة كل زميل صحفي بنفسي”.

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