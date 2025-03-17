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سياسة

عبد المحسن سلامة: انتخابات الصحفيين تتمحور حول المهنة وليس الانحياز لتيار معين

الكاتب الصحفي عبد
الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، فيتو

 أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق، والمرشح على نفس المنصب في انتخابات التجديد النصفي للنقابة،  أن الانتخابات القادمة تتمحور حول المهنة وليس الانحياز لتيار معين، وأن  رؤيته لانتخابات نقابة الصحفيين تعكس التزامًا عميقًا بتحسين أوضاع الصحفيين وتعزيز حقوقهم، مما يجعل منه خيارًا مثيرًا للاهتمام في الساحة الانتخابية.

 

التحديات التي تواجه مهنة الصحافة 

وأشار سلامة في تصريحات صحفية  إلى أن التحديات التي تواجه مهنة الصحافة اليوم تتطلب  وجود نقيب قوي قادر على التفاوض وتحقيق مطالب الصحفيين، لتعزيز الهيبة والحقوق، بما فيهم الحقوق الاقتصادية التي يتعلق جزء منها  بزيادة بدل التكنولوجيا بشكل لم يسبق له مثيل، بالإضافة إلى فصل هذا البدل عن الرواتب.

 

تطوير مركز تدريب نقابة الصحفيين  

دعا سلامة إلى إعادة هيبة النقابة والعمل على تطوير مركز التدريب ليكون  معهدًا أكاديميًا معتمدا  من المجلس الأعلى للجامعات، ويمنح درجات الماجستير والدكتوراه.

 

مشروع مستشفى الصحفيين 

وأوضح سلامة أن العامين المقبلين سيشهدان إنجازات كبيرة، خاصة في مشروع المستشفى الخاص بالصحفيين، مؤكدًا على ضرورة تحسين خدمات العلاج وزيادة حصة النقابة في هذا المجال. 

كما أشار إلى أهمية فرض رسوم على وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لتحسين التمويل وزيادة الخدمات.

ملف الصحفيين المؤقتين 

فيما يتعلق بالصحفيين المؤقتين، تعهد سلامة بالعمل على حل مشكلاتهم، مشددًا على ضرورة إدخال أجيال جديدة إلى المؤسسات القومية. 

كما وعد بتطبيق ضوابط صارمة وشفافة للجنة القيد، لتحقيق أقصى درجات العدالة والشفافية، مبديا اهتمامه بتقديم تسهيلات لأعضاء النقابة للحصول على وحدات سكنية.

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