عبد المحسن سلامة: أرفض أن يتحول الاستحقاق الانتخابي إلى مشاجرة بين الصحفيين

استقبلت اللجنة النقابية للصحفيين بالشرقية برئاسة الدكتورة روح الفؤاد محمد،الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق، والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين فى انتخابات التجديد النصفى، وذلك بنادي الشرقية الرياضي بالزقازيق، والذي أكد علي أنه يسعى من خلال ترشحه إلى تحقيق مصلحة المهنة والجماعة الصحفية، بعيدا عن الشعارات، مشددا على رفضه أن يتحول الاستحقاق الانتخابي إلى مشاجرة.

سلامة: مهنة الصحافة تواجه العديد من التحديات التي يصل بعضها لأن تكون وجودية

وقال سلامة خلال لقائه بصحفيي الشرقية: إن مهنة الصحافة تواجه العديد من التحديات التي يصل بعضها لأن تكون وجودية، وإنه على الجماعة الصحفية أن تتوحد خلف قيادة تستطيع مواجهة تلك التحديات، وحل مشكلات الصحافة والصحفيين، لافتا إلى أنه يضع على قمة أولوياته استعادة هيبة مهنة الصحافة والتيسير على الصحفيين في ممارسة عملهم، وتعظيم علاقاتهم بمصادرهم والمسئولين على مختلف مستوياتهم وقطاعاتهم.



اللجنة النقابية للصحفيين بالشرقية تستقبل،الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة،فيتو

وأكد سلامة أن لديه برنامجا انتخابيا قويا سيعمل على تنفيذه، وفي القلب منه الجانب الاقتصادي يتضمن طرح أراض ووحدات سكنية للصحفيين، وزيادة بدل التكنولوجيا لأعضاء النقابة بصورة ستكون غير مسبوقة، وإنشاء مستشفى للصحفيين، بجانب تطوير مشروع العلاج وزيادة الحد الأقصى إلى 50 ألف جنيه وللحالات الطارئة إلى 60 ألف جنيه، مشددا على أنه مرشح لكل الصحفيين وليس لتيار أو "شلة"، وأن بابه مفتوح لجميع الزملاء دون استثناء.

اللجنة النقابية للصحفيين بالشرقية تستقبل،الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة،فيتو5

قانون النقابة يحتاج إلى تعديل على أن يكون ذلك من خلال الجمعية العمومية

وأشار سلامة إلى أهمية وجود لائحة قيد منضبطة وعادلة وشفافة وصارمة بشكل عاجل، لافتا إلى أن قانون النقابة يحتاج إلى تعديل، على أن يكون ذلك من خلال الجمعية العمومية.

اللجنة النقابية للصحفيين بالشرقية تستقبل،الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة،فيتو1

وقال عبد المحسن سلامة: إن الصحفيين المؤقتين العاملين في الصحف القومية لهم كل الحق في التعيين، وإن هذا الملف سيكون ضمن أولوياته، وإنه، في حال وفقه الله في الانتخابات المقبلة، فلن يخرج صحفي على المعاش نقابيا طالما كان على قيد الحياة؛ حتى لا يفقد الصحفي بدل التكنولوجيا، مشددا على أنه يرفض تسييس النقابة لأنها بيت كل الصحفيين.



وفي ختام اللقاء، أقام صحفيو الشرقية مأدبة إفطار (فطير مشلتت وعسل وجبن) ترحيبا بضيفهم المرشح على منصب النقيب.

اللجنة النقابية للصحفيين بالشرقية تستقبل،الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة،فيتو2

اللجنة النقابية للصحفيين بالشرقية تستقبل،الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة،فيتو3

اللجنة النقابية للصحفيين بالشرقية تستقبل،الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة،فيتو5

محافظ الشرقية يستقبل بمكتبه الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة في مستهل زيارته للمحافظة

وكان محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، استقبل بمكتبه الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، في مستهل زيارته للمحافظة.

وأكد المحافظ احترامه وتقديره للصحافة والصحفيين ودورهم الوطني الهام، وتكاملهم مع الجهاز التنفيذي.كما التقى عبد المحسن سلامة بالدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي، الذي أكد أهمية الصحافة في دعم الرياضة والأندية وتحقيق البطولات، كما أهدى سلامة درع النادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.