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حوادث

المشدد 15 سنة لخال طالبة طب قتلها بسبب فيديوهات على "تيك توك" بسوهاج

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "أ.ص.م"، 40 عامًا، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد إدانته بقتل ابنة شقيقته "س.ع"، 19 عامًا، طالبة بكلية الطب البشري، وإصابة والدها "ع.م" بطلق ناري، على خلفية اعتراضه على قيامها بتصوير فيديوهات على تطبيق "تيك توك"، بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج.

أطلق النار عليها وعلى والدها أمام منزلهما والنيابة تحيله للجنايات بعد اعترافه بالجريمة

 

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبدالغفار، وعضوية المستشارين خالد عبدالشَكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد.

 

تعود أحداث الجريمة  إلى عام 2024، عندما تلقى مركز شرطة طهطا إخطارًا من مستشفى طهطا المركزي بوصول المجني عليها جثة هامدة، وإصابة والدها بطلق ناري. 

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز، وتبين من التحقيقات أن الجاني هو خال الطالبة، والذي أطلق عليهما النار أمام المنزل باستخدام بندقية آلية، أودت بحياتها، وإصابة والدها الذي اتهم المتهم صراحة أثناء التحقيق.

قتلها بسبب فيديوهات على "تيك توك" بسوهاج

 

وكشفت التحريات أن المتهم تربص لابنة شقيقته أمام منزلها، وأطلق عليها عدة أعيرة نارية بعد علمه بقيامها بعمل فيديوهات على منصة "تيك توك" والتحدث مع شباب، فقرر التخلص منها بدافع الانتقام لما اعتبره "مساسًا بسمعة العائلة".

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وتمكن المتهم من الفرار إلى إحدى الأراضي الزراعية المجاورة، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 عامًا.

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محكمة جنايات مستأنف سوهاج قتل طالبة طب فيديوهات التيك توك مديرية أمن سوهاج مركز شرطة طهطا

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