عزبة الورد تتحول إلى كتلة لهب.. 8 ساعات من الجحيم تلتهم 30 مغلقًا ومخزنًا للأخشاب في الشرابية.. الملاك: هذا ما وجدنا عليه آباءنا.. والأهالي يطالبون بإزالتها نهائيًّا

استيقظت عزبة الورد التابعة لمنطقة الشرابية بمحافظة القاهرة على وقع كارثة مروعة، بعدما اندلعت نيران ضخمة في مجموعة من المحال والمخازن المخصصة لتجارة الأخشاب، ما حول المنطقة إلى ما يشبه ساحة حرب، امتزج فيها صوت ألسنة اللهب بصرخات القلق والخوف، وسط محاولات مستميتة من الأهالي وفرق الحماية المدنية للسيطرة على الموقف.

النار تبتلع كل شيء و15 سيارة إطفاء في سباق مع الزمن

بمجرد تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة البلاغ، اندفعت 15 سيارة إطفاء إلى موقع الحادث، في محاولة لإخماد النيران التي اجتاحت أكثر من 30 مغلقًا ومخزنًا للأخشاب.

واجه رجال الإطفاء صعوبات بالغة في التعامل مع الحريق، بسبب كثافة المواد القابلة للاشتعال، وامتداد النيران بشكل سريع نتيجة تراكم الأخشاب داخل المحال الضيقة والملاصقة لبعضها البعض.

حالة هلع بين السكان.. والدخان يملأ سماء المنطقة

مقاطع الفيديو التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت سحبًا سوداء كثيفة تتصاعد في السماء، مع ألسنة لهب شاهقة امتدت لعشرات الأمتار، وسط حالة من الذعر انتابت سكان المنطقة الذين هرعوا إلى الشوارع، خشية امتداد الحريق إلى منازلهم.

شهدت المنطقة انقطاعًا للتيار الكهربائي والغاز كإجراء احترازي، لتفادي أي انفجارات أو تطورات كارثية قد تزيد من حجم الكارثة.

8 ساعات من الكفاح ولا خسائر بشرية

استمرت جهود الإطفاء والتبريد لما يقرب من 8 ساعات متواصلة، حتى تمكنت القوات من السيطرة على النيران بشكل كامل، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح، وإن كانت الخسائر المادية جسيمة، نتيجة احتراق محتويات عشرات المخازن والمغالق بالكامل.

تحقيقات موسعة وتوقعات بوجود ماس كهربائي

أعلنت الجهات الأمنية بدء التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق، وسط ترجيحات أولية تشير إلى احتمال حدوث ماس كهربائي أو زيادة الأحمال الكهربائية، في ظل ضعف التوصيلات وسوء حالة البنية التحتية الكهربائية في المنطقة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق، فيما تتولى الجهات المختصة حصر الخسائر.

من جانبها فتحت نيابة شمال القاهرة الكلية تحقيقات موسعة حول الحادث وانتقل فريق من النيابة لمعاينته لحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لمكان الحريق لبيان هل تأثرت من عدمه واستدعاء أصحاب المخازن المحترقة والعقار لسماع أقوالهم.

تقرير المعمل الجنائي يكشف أسباب امتداد النيران



وكشف تقرير المعمل الجنائي الأولي أن مواد تساعد على الاشتعال تستخدمها المغالق في تشغيل ماكينات تقطيع الأخشاب ساهم في امتداد النيران إلى المكان.



واستدعت نيابة شمال القاهرة الكلية شهود العيان لسماع أقوالهم وأمرت بإخلاء العقارات المجاورة لحين الانتهاء من الفحص والمعاينة.



الشهود: المغالق ملاصقة للحي السكني ونطالب بإزالتها



واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان وقالوا: إن بداية الحريق كانت من انفجار أنبوبة بشقة سكنية سرعان ما تعالت منها ألسنة اللهب ثم امتدت لمغلق ملاصق للعقار، ونظرا للمواد البترولية الموجودة به اشتعلت النيران وامتدت إلى باقي المغالق.



وأشار الشهود أن هذا هو الحادث الثالث حيث نشب سابقا حريقين بالمغالق نظرا لقربها من الحي السكني وطالبوا بإغلاقها أو نقلها بعيدا، خاصة وأن الشوارع ضيقة مما يصعب من دخول سيارات الإطفاء أو الإسعاف.

هذا ما وجدنا عليه آباءنا، أقوال ملاك مغالق الأخشاب المحترقة في الشرابية



وقال ملاك المغالق إنهم يستخدموها في تخزين الأخشاب المستعملة والتي يبعوها بأقل من ثمنها، ولها "زبونها" الذي يأتي خصيصا لها، مشيرين إلى أن الحريق كان سريعا وتصاعد بشكل كثيف ولم ينجحوا في إخماده بسهولة.

وأضاف ملاك المغالق أنهم يعيشون في عزبة الورد منذ أكثر من 50 عاما فوجدوا آبائهم وأجدادهم فيها وفي ذات تجارة الخشب المستعمل، مشيرين إلى أن خسائرهم تجاوزت الـ 10 ملايين جنيه

دعوات للمراجعة الشاملة لإجراءات السلامة

الحادث أعاد إلى الواجهة الحديث عن ضعف اشتراطات السلامة داخل كثير من المحال والمخازن العشوائية، خاصة تلك التي تحتوي على مواد شديدة الاشتعال، مثل الأخشاب والكيماويات.

وطالب سكان المنطقة الجهات التنفيذية بتكثيف حملات التفتيش على تلك المخازن، وإلزام أصحابها بتطبيق معايير الحماية المدنية، لتفادي تكرار هذه الكوارث التي تهدد الأرواح والممتلكات.

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