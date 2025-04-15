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المتاحف المحلية والعالمية، ندوة بكلية التربية النوعية بالفيوم

ندوة بكلية التربية
ندوة بكلية التربية النوعية بالفيوم

قال الدكتور  ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم: إن كلية التربية النوعية نظمت ندوة تحت عنوان “المتاحف المحلية والعالمية”، اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

هوية الأمم الحضارية

وقال عميد كلية التربية النوعية، الدكتور هاني عبدالبديع: إن الثقافة والمتاحف تعكس هوية الأمم الحضارية، ولها دورها في حفظ التراث الإنساني، واتخذ من متاحف الفاتيكان نموذجا يمتد من عصر النهضة الإيطالية مرورًا بالحضارات الإغريقية واليونانية وصولًا إلى الحضارة المصرية القديمة.

 

مقتنيات متاحف الفاتيكان

وأوضح عميد كلية التربية النوعية، أن متاحف الفاتيكان تمتلك مقتنيات ذات قيمة فنية وتاريخية تثري الحركة الثقافية، خاصة مقتنياتها من المنحوتات المتوارثة عبر العصور المختلفة، مثل المسلة المصرية وأعمال الفن المسيحي وعصر النهضة ولوحة خلق آدم.

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كما تضم متاحف الفاتيكان أعمال مايكل أنجلو وليوناردو دافنشي، وبها قسم مخصص للآثار المصرية يضم تماثيل فرعونية نادرة، ما يعكس التنوع الثقافي بين الحضارات.

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