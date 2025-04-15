حريق هائل يلتهم ميكروباص داخل موقف العجيزي بطنطا

اندلع حريق في ميكروباص داخل موقف العجيزي بمدينة طنطا، ما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين المتواجدين بالمكان.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق بسيارة ميكروباص.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المركبات المجاورة.

ولم تُسجل أي إصابات بشرية حتى الآن، فيما تُشير التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق قد يكون ماسًا كهربائيًا داخل السيارة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

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