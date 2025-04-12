الجيش اللبناني يسيطر على مواقع حزب الله جنوب الليطاني

أفاد مصدر مقرب من حزب الله، اليوم السبت، بأن معظم المواقع العسكرية التابعة للحزب جنوب الليطاني باتت تحت سيطرة الجيش اللبناني، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن هناك "265 نقطة عسكرية تابعة لحزب الله، محددة في جنوب الليطاني، سلم الحزب منها قرابة 190 نقطة".

ومع اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة فتح حزب الله جبهة "إسناد" لغزة تصاعدت في سبتمبر 2024 إلى حرب مفتوحة أضعفت قدراته وأدت إلى تصفية العديد من قادته على رأسهم الأمين العام السابق حسن نصر الله.

وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر نص على نشر قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والجيش اللبناني فقط في جنوب لبنان وانسحاب حزب الله الذي أضعفته الحرب إلى حد كبير إلى شمال نهر الليطاني، على بعد 30 كيلومترًا من الحدود الإسرائيلية وتفكيك ما تبقى من بنيته التحتية في الجنوب.

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