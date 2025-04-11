الجمعة 11 أبريل 2025
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خارج الحدود

قوة مشاة إسرائيلية تجتاز الحدود اللبنانية وتدخل إلى منتزهات الوزاني

قوة مشاة إسرائيلية
قوة مشاة إسرائيلية

كشفت وسائل إعلام لبنانية أن قوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اجتازت الحدود اللبنانية ودخلت إلى منتزهات الوزاني.

مسؤول في حزب الله لـ رويترز: مستعدون لبحث مستقبل السلاح إذا انسحبت إسرائيل من لبنان

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في حزب الله قوله إن الحزب منفتح على مناقشة مستقبل سلاحه، شرط انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية وإنهاء الضربات العسكرية المستمرة.

وأشار المسؤول إلى أن أي نقاش جاد حول السلاح يجب أن يكون جزءًا من تسوية شاملة تضمن السيادة اللبنانية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أن المقاومة ستبقى حاضرة ما دامت التهديدات قائمة.

إعلام حوثي: غارات أمريكية تستهدف محافظة إب وسط اليمن

أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، مساء اليوم الثلاثاء، بأن غارات أمريكية تستهدف محافظة إب في وسط اليمن.

وأشارت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين، بأن الغارات الأمريكية استهدفت جبل الشماحي في مديرية بعدان بمحافظة إب وسط اليمن.

مقتل وإصابة 17 شخصا إثر غارات أمريكية على الحديدة

وكشفت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، مساء اليوم الثلاثاء، عن مقتل 4 أشخاص وجرح 13 آخرين في غارات أمريكية على الحديدة غرب اليمن.

غارات أمريكية تستهدف مخازن أسلحة للحوثيين بمدينة ذمار

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت تقارير إعلامية شن الولايات المتحدة 3 غارات جوية على مخازن أسلحة للحوثيين غربي مدينة ذمار جنوب صنعاء في اليمن.


الهجمات الجوية الأمريكية ضد الحوثيين

وتشن جماعة الحوثي هجمات بين الحين والآخر على أهداف في إسرائيل، وذلك دعمًا لغزة.

وفي المقابل، تتعرض مناطق واسعة خاضعة لسيطرة الجماعة في اليمن، لموجة مكثفة من الهجمات الجوية الأمريكية منذ منتصف مارس 2025.

وردًّا على الهجمات الأمريكية، أعلنت جماعة الحوثي أكثر من مرة استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وقطع حربية تابعة لها في البحر الأحمر، كما استأنفت هجماتها على أهداف في إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

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