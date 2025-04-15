الثلاثاء 15 أبريل 2025
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أخبار مصر

الرئيس السيسي وأمير الكويت يبحثان تطورات الوضع في غزة

الرئيس السيسي وأمير
الرئيس السيسي وأمير الكويت
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عقدت اليوم بقصر بيان جلسة مباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وتم بحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية فضلًا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشهدت المباحثات عددا من القضايا الدولية والإقليمية وخاصة تطورات الأوضاع في غزة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر إقامة الرئيس بمدينة الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الكويت في ثاني محطات جولة الرئيس  الخليجية.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن ولي عهد الكويت رحب بالرئيس في بلده الثاني، مشيدًا بالجهود المصرية الداعمة لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومشيرًا إلى تطلع الجانب الكويتي إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يعكس الروابط الوثيقة التي تجمعهما.
 

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