قمة مصرية قطرية بالدوحة.. السيسي وتميم يبحثان تعزيز التعاون في شتى المجالات.. يناقشان تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة.. وشراكة قوية تجمع القاهرة والدوحة

يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في مستهل جولة خليجية تشمل دولتي قطر والكويت.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي خلال الزيارة بأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

ونستعرض أبرز ملفات القمة المصرية القطرية بالدوحة كالتالي:

- الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع الرئيس السيسي بشقيقه أمير قطر وفي إطار تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة

- تأتي القمة المصرية القطرية في ظل تحديات كبيرة تشهدها المنطقة خاصة فيما يتعلق بالوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة وجهود إعادة الإعمار التي تقودها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة فضلا عن تطورات الأوضاع في سوريا والسودان وليبيا واليمن ولبنان.

تطورات الأوضاع في غزة

- ستتناول المباحثات القضايا الإقليمية بما في ذلك تطورات الأوضاع في غزة ودور الوساطة المصية القطرية في مفاوضات وقف إطلاق النار وتأكيد الجانبان على أنه لا يمكن القبول باستمرار تسييس المساعدات الإنسانية واستخدامها أداة للعقاب الجماعي على سكان قطاع غزة.

- القمة ستشهد التأكيد على موقف مصر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

- استعراض آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان انسياب المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في القطاع دون عوائق.

الجهود المصرية القطرية

- استعراض الجهود المصرية القطرية للعمل على التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح مجموعة من الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح مجموعة من الأسرى الفلسطينيين وفترة زمنية للهدوء ووقف العدوان، وبما يؤسس لاستدامة وقف إطلاق النار، والالتزام بما سبق الاتفاق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع يوم 19 يناير 2025.

- التأكيد أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار سيقود إلى عقد مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار وتنفيذ خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة والتي أقرتها القمة العربية في القاهرة ثم في الاجتماع الوزاري الطارئ في جدة.

- تركز الزيارة على ملف تعزيز التعاون الثنائي خصوصًا في الشق الاقتصادي الذي ستكون له الأولوية ومناقشة تقديم تسهيلات أمام دخول استثمارات قطرية للسوق المصري حيث تبحث القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع التركيز على الاستثمارات القطرية في مصر التي تشمل مشروعات في قطاعات الطاقة والعقارات والسياحة.

القمة المصرية القطرية

- تكتسب القمة المصرية القطرية في الدوحة أهمية استثنائية في اللحظة الراهنة، ارتباطا بالجهود المصرية القطرية المستمرة في عملية الوساطة بغية الوصول إلى وقف دائم للعدوان الإسرائيلي على غزة والانطلاق إلى مرحلة التعافي المبكر وبدء تنفيذ خطة إعادة الإعمار المصرية التي أيدتها الدول العربية والإسلامية.

- تأتي الزيارة في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون العربي المشترك خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة بما في ذلك الأزمة الإنسانية في غزة والتوترات في البحر الأحمر وتظهر الزيارة دور مصر المحوري كوسيط إقليمي وشريك استراتيجي لدول الخليج.

ونرصد أبرز المعلومات عن تطور العلاقات المصرية القطرية في عهد السيسي وتميم كالتالي:

- تطور كبير تشهده العلاقات المصرية القطرية من تنسيق وتعاون وحرص متبادل من قيادتي البلدين للدفع بها نحو مزيد من النماء في كافة المجالات.

- يتصدر العدوان الإسرائيلي على غزة وتبعاته على الشرق الأوسط والعالم اهتمام البلدين مما يستدعي تكثيف التشاور والتنسيق تجاه كافة تطورات هذا الملف الشائك وغيره من القضايا التي تمس أمن واستقرار المنطقة برمتها.

زيارات متبادلة للرئيس السيسي وأمير قطر

- كان للزيارات المتبادلة للرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر للقاهرة والدوحة الأثر الكبير في فتح آفاق جديدة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية لتغطي مساحات واسعة من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية وغيرها، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم.

- شهدت القمم السابقة استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة والمفاوضات حول التهدئة واتساع دائرة العنف في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

- كما شهدت سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والفرص الاستثمارية ومناخ الاستثمار في كلا البلدين ووجود رغبة في تطويرها نحو آفاق أرحب حيث أن السوق المصرية سوق واعدة وتزخر بالفرص الاستثمارية التي تجذب المستثمرين القطريين في أغلب القطاعات وأن الاستثمار في مصر يتمتع بسمعة جيدة.

- ترحيب البلدين بتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الخاصين في البلدين لا سيما في ظل رغبة من جانب المستثمرين القطريين في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

- 261 شركة قطرية بنسبة مساهمة قطرية تصل إلى مليارين و165 مليون دولار تعمل في السوق المصرية منها 249 مليون دولار في قطاع السياحة، وحوالي 208 ملايين دولار في قطاع الإنشاءات وحوالي 36 مليون دولار في القطاع الصناعي فضلا عن إعلان قطر مؤخرا ضخها استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار.

تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وقطر وتنشيط حركة التبادل التجاري

- تتطلع البلدين لتطوير تعاونهما وتنسيقهما في مختلف المجالات، خاصة في التعاون الاستثماري وتنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين حيث أن مصر أطلعت قطر على التطورات الإيجابية التي شهدتها على مدار السنوات القليلة الماضية والمشروعات التي تبنتها الدولة في مجالات الطاقة النظيفة والتقليدية، بالإضافة إلى الطفرة التي شهدتها البنية التحتية للنقل والاتصالات إلى جانب بناء مدن جديدة ذكية في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص كما تم عرض أهم ملامح مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمرحلة الأولى لبرنامج الطروحات، والانتهاء من وثيقة ملكية الدولة، التي تتضمن الأنشطة والقطاعات التي ستخرج منها طبقا للمعايير الدولية.

- الزيارات المتبادلة مثلت فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في مجال الاستثمار والعمل على تنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق المصلحة الثنائية وضرورة زيادة حجم التبادل التجاري في الاتجاهين.

- تمثل العلاقات المصرية القطرية خاصة في جانبها الاقتصادي منصة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيزا للتعاون المشترك من خلال إنشاء تحالفات بين الشركات القطرية والمصرية وتنويع الاستثمارات المتبادلة كما أنها تمثل استفادة من الخبرات المشتركة لكلا الطرفين بما يسهم في الارتقاء بحجم التبادل التجاري فضلا عن -وجود رغبة مصرية وقطرية في البناء على النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات بين البلدين على شتى الأصعدة السياسية، والاقتصادية والاستثمارية والعمل على زيادة حجم التبادل التجارى لعدم ارتقاء حجم التبادل التجاري إلى مستوى العلاقات التي يطمح البلدان لبلوغها.

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