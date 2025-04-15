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خارج الحدود

عودة الطيران الإماراتي إلى سوريا، تفاصيل القرار ووقت تنفيذه

الطيران الإماراتي،
الطيران الإماراتي، فيتو

 كشف المدير العام لهيئة الطيران المدني الإماراتي سيف محمد السويدي تفاصيل قرار استئناف الرحلات الجوية بين الإمارات وسوريا.

 

شركات الطيران في سوريا والإمارات

 وقال السويدي بحسب موقع "سكاي نيوز عربية" إن العودة متبادلة وستشمل كل شركات الطيران في سوريا وفي الإمارات.

ولفت إلى أن فريق عمل إماراتي انطلق إلى دمشق لوضع الترتيبات النهائية لعودة التشغيل بالتنسيق مع الجانب السوري.

 

الترتيبات الفنية لن تأخذ الكثير من الوقت

وأوضح السويدي أن هذه الترتيبات الفنية لن تأخذ الكثير من الوقت، مشيرا إلى أنها ستنتهي في مدة أقصاها أسبوع.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، الإثنين، عن "استئناف الرحلات الجوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية".

 

التنسيق المشترك لاستكمال الإجراءات اللازمة

 ونقلت وكالة "وام" عن الهيئة قولها في بيان: "يجري حاليا التنسيق المشترك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات بين البلدين، بما يعزز الحركة الجوية ويسهم في دعم حركة المسافرين والشحن بينهما".

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الطيران المدني الإماراتي إستئناف الرحلات الجوية الإمارات وسوريا

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