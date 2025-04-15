الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

كرة اليد، تنتظر جماهير كرة اليد المصرية، مواجهة منتظرة ومتوقعة بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر رجال، للموسم الحالي 2024/2025.

ويخوض فريقي الأهلي والزمالك مواجهات سهلة نسبيا في الدور قبل النهائي، حيث يواجه الأهلي نظيره البنك الأهلي، ويخوض الزمالك مباراة هامة أمام طلائع الجيش.

وتشير التوقعات الفنية، إلى وجود مواجهة قوية بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر رجال، يوم الجمعة الموافق 18 أبريل.

وتقام مواجهات الدور قبل النهائي والنهائي في المواعيد التالية:

الدور قبل النهائي - الخميس 17 أبريل

الأهلي × البنك الأهلي - 4 عصرا

الزمالك × طلائع الجيش - 6 مساء

الدور النهائي - الجمعة 18 أبريل

الثالث والرابع - 4 عصرا

النهائي - 6 مساء

وتقام مباريات الدور قبل النهائي والنهائي على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتأهل للمربع الذهبي كل من، الأهلي والبنك الأهلي والزمالك وطلائع الجيش.

وجاءت نتائج مباريات الدور ربع النهائي كالتالي:

الزمالك (36) - (24) الزهور 

سبورتنج (22) - (31) الأهلي

الشمس (20) - (29) البنك الأهلي

سموحة (29) - (30) طلائع الجيش 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد الأهلي الزمالك الأهلى والزمالك كأس مصر

مواد متعلقة

كرة اليد، سيدات الأهلي يفزن على الشمس في بطولة الدوري

كرة اليد، ديفيد ديفيز يقترب من العودة لتدريب الأهلي

كرة اليد، إقامة نهائيات كأس مصر بدون جمهور

كرة اليد، الأهلي يتقدم بعرض رسمي لاستعارة علي زين

ads

الأكثر قراءة

فجر الرعب في القاهرة، ماذا أشعل لهيب مخازن أخشاب الشرابية؟

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

بالأرقام وزير المالية يوجه رسائل طمأنة للشعب

أخبار مصر: حريق هائل بالشرابية، مهزلة مشاهير التيك توك في عزاء إبراهيم شيكا، خبر سار لأصحاب تكافل وكرامة، شعبة الذهب تحذر

من وحي الخيال، تفاصيل اقتراب يورجن كلوب من تدريب الأهلي

براتب خيالي، محمد شريف في الزمالك خلال ساعات

سرب من الطائرات الحربية الكويتية يرافق طائرة الرئيس السيسي

الدولار بكام النهاردة، أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل حوالي 18.4 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

الدولار بكام النهاردة، أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

الأهلي وبيراميدز في مهمة خاصة.. مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إقرار إخوة يوسف بالذنب، تفسير الشعراوي للآية 97 من سورة يوسف (فيديو)

تفسير رؤية اللص في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل  واستقرار الحياة الزوجية

هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها عدم الزواج من غيرها؟ اعرف موقف الشرع

المزيد
الجريدة الرسمية