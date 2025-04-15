كرة اليد، مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

كرة اليد، تنتظر جماهير كرة اليد المصرية، مواجهة منتظرة ومتوقعة بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر رجال، للموسم الحالي 2024/2025.

ويخوض فريقي الأهلي والزمالك مواجهات سهلة نسبيا في الدور قبل النهائي، حيث يواجه الأهلي نظيره البنك الأهلي، ويخوض الزمالك مباراة هامة أمام طلائع الجيش.

وتشير التوقعات الفنية، إلى وجود مواجهة قوية بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر رجال، يوم الجمعة الموافق 18 أبريل.

وتقام مواجهات الدور قبل النهائي والنهائي في المواعيد التالية:

الدور قبل النهائي - الخميس 17 أبريل

الأهلي × البنك الأهلي - 4 عصرا

الزمالك × طلائع الجيش - 6 مساء

الدور النهائي - الجمعة 18 أبريل

الثالث والرابع - 4 عصرا

النهائي - 6 مساء

وتقام مباريات الدور قبل النهائي والنهائي على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتأهل للمربع الذهبي كل من، الأهلي والبنك الأهلي والزمالك وطلائع الجيش.

وجاءت نتائج مباريات الدور ربع النهائي كالتالي:

الزمالك (36) - (24) الزهور

سبورتنج (22) - (31) الأهلي

الشمس (20) - (29) البنك الأهلي

سموحة (29) - (30) طلائع الجيش

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.