آخرها الإطلالة المثيرة للجدل في "كوتشيلا"، تسلسل زمني يرصد لعبة محمد رمضان مع التريند

طالما أثار الفنان محمد رمضان الجدل دوما وتصدر التريند مرات عديدة سواء من خلال أعماله الفنية أو إطلالاته الجريئة في الحفلات والمناسبات العامة.

واليوم يعود رمضان لإثارة الجدل من جديد بسبب اختياراته اللافتة للأنظار في ملابسه وتصرفاته على المسرح مما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

فخلال إحيائه حفلا ضمن فاعليات مهرجان كوتشيلا في الولايات المتحدة الأمريكية، ظهر “رمضان” بملابس مستوحاة من الزي الفرعوني، وغطاء للصدر يشبه بدل الرقص الشرقي المصري.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها رمضان التريند ويثير الجدل، فسبق أن فعل هذا أكثر من مرة من أبرزهم:

السجود في إحدى الحفلات

في ٢٠١٩ قدم محمد رمضان حفلا غنائيا لأول مرة فى الساحل الشمالى وفى مشهد أثار جدلا واسعا، قام محمد رمضان بالسجود على المسرح عقب انتهاء الحفل.

ارتداء قميص مرصع بالألماس

في حفل قدمه رمضان عام ٢٠٢٣ ضمن فعاليات المعرض الأفريقي IATF بالقاهرة، ظهر محمد رمضان مرتديًا قميصًا أبيض مرصعًا بالألماس تخطت قيمته آنذاك 112 ألف جنيه مصري، مع نظارة شمسية بسعر يقارب 21 ألف جنيه مصري، وهذه الإطلالة أثارت انتقادات واسعة بسبب البذخ المفرط.

أزمة دولارات محمد رمضان

وفي مايو من عام ٢٠٢٣ انتابت حالة من الغضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر الفنان محمد رمضان صورة له، أثناء تواجده بالطائرة، حيث كان يجلس وبجواره "كومة" من الدولارات، مُظهرًا عدم اكتراثه بها ووضعها بجواره بشكل مثير. دولارات محمد رمضان استفزت مشاعر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت ردود أفعال وجدلًا واسعًا.

السخرية من الرئيس السادات

وفي ديسمبر الماضي ظهر محمد رمضان في كليب أغنية برج الثور، بطريقة تشبه طريقة الرئيس الراحل أنور السادات المعروفة، ويدخن «البايب» الذي اشتهر به الرئيس الراحل خلال ظهوره العام، مما أثار جدلا واسعا وأثار كذلك غضب أسرة الرئيس الراحل.

مسابقة محمد رمضان للجمهور

في ديسمبر الماضي أطلق محمد رمضان مسابقة قيمتها 5 ملايين جنيه، لمن يعرف اسم أغنيته الجديدة والتي كانت أغنية "أنا البلد".

وعقب إعلان رمضان عن مسابقته للجمهور، قال الكثيرون إنه يقلد أحمد العوضي بغرض الترند، حيث إن العوضي يعلن من حين لآخر عن مسابقات حقيقية، ويظهر مع جمهوره أثناء توزيعها.

ولكنه أعلن عن عدم فوز أحد بالمسابقة التي أعلن عنها، حيث قال:" سؤال الخمس ملايين للأسف محدش جاوب صح ودي فرصة تانية دي مسابقة الأربعة ملايين اسمعها وأكتب أغنية ( أنا البلد) موجهة لمين؟ نفسي اكسب حد من جمهوري.

فيما انهالت التعليقات التي تتهمه بأن الجائزة التي أعلن عنها وهمية وأنه محاولة منه لتصدر الترند.

محمد رمضان وشات جي بي تي

أثار محمد رمضان في يناير الماضي جدلا واسعا بعدما حاول التأكيد على أنه "نمبر وان" في مجال الموسيقى والتمثيل في مصر والوطن العربي.

حيث نشر مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر في الفيديو وهو مستلقي يدخن، ويمسك بهاتفه، خلال حديثه مع أداة الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي".

ووجه رمضان سؤاله إلى الذكاء الاصطناعي قائلًا: "تشات جي بي تي.. مين نمبر وان في مصر والوطن العربي في الموسيقى والتمثيل؟"، لتأتي الإجابة باللغة الإنجليزية، لتؤكد أن محمد رمضان هو صاحب هذا اللقب، وهو ما جعل الفنان يبتسم، وييقول مازحا للفتاة في التطبيق: " تقدري تقولي غير كده ولا إيه؟".

وطلب بعدها رمضان أن تكون الإجابة باللغة العربية، لتجيب أداة الذكاء الاصطناعي قائلةً: "محمد رمضان بلا منازع هو رقم واحد في مصر والوطن العربي سواء في الموسيقى أو التمثيل.. هو رمز النجاح والتأثير الكبير"، ولقد واجه هذا الفيديو الكثير من الانتقادات وكذلك السخرية.

الخلاف مع ياسمين صبري وأغنية هتجيلي

أثار محمد رمضان الجدل مؤخرا بعدما تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو قصير ظهر فيه الفنان محمد رمضان وهو يصافح الفنانة ياسمين صبري بحفل سحور إحدى شركات الميديا الشهيرة.

ويبدو أن الفنانة ياسمين صبري قالت كلمة لم تعجب محمد رمضان الذي فاجأها برد فعله عندما قال لها “يابني ؟!.. إنتي مجنونة ؟!”، لتتركه ياسمين وتنصرف.

وأوقفت ياسمين صبري الإجراءات القانونية ضد محمد رمضان بعد اعتذاره الرسمي عبر إنستجرام، حيث كتب لها: "لا عتاب بين الأحباب.. كل سنة وأنتِ طيبة"، فيما أكد محاميها أنها قبلت اعتذاره بعد التوصل إلى حل ودي.

وبعد انتهاء الأزمة طرح رمضان أغنية هتجيلي وفأجأ محمد رمضان الجمهور خلال كليب الأغنية بمشاهد بشخصية “ناصر الدسوقي” من مسلسل الأسطورة والذي عرض في عام2016، والذي كان يحب “تمارا” ياسمين صبري والتي تركته بسبب فترة وعادت له مرة أخري بعدما أصبح رجل ثريا ولكنه رفضها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.