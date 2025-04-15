إعلان حل البرلمان في سنغافورة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن الجريدة الرسمية للحكومة في سنغافورة أعلنت حل البرلمان.

التأثير السلبي للتعريفات الجمركية

وعلى صعيد آخر، خفضت وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى ما بين 0% و2%، بعدما كانت التوقعات السابقة ترجح أن يبلغ ما بين 1% إلى 3%، وذلك بسبب التأثير السلبي للتعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا على التجارة الدولية.

التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة

وأوضحت الوزارة - في بيان نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا"الاثنين - أن التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، والحرب التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على التجارة الدولية والنمو الاقتصادي العالمي، مما سيؤثر سلبا على الاستهلاك المحلي والاستثمارات.

المتوقع في الربع الأول من عام 2025

على صعيد متصل، نما اقتصاد سنغافورة بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الأول من عام 2025، حيث سجل نموا بنسبة 3.8% في مقابل 5% في الربع السابق، وذلك نتيجة ضعف نشاط التصنيع والبناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.