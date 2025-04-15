الثلاثاء 15 أبريل 2025
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إعلان حل البرلمان في سنغافورة

البرلمان في سنغافورة،
البرلمان في سنغافورة، فيتو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن الجريدة الرسمية للحكومة في سنغافورة أعلنت حل البرلمان.

التأثير السلبي للتعريفات الجمركية

وعلى صعيد آخر، خفضت وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى ما بين 0% و2%، بعدما كانت التوقعات السابقة ترجح أن يبلغ ما بين 1% إلى 3%، وذلك بسبب التأثير السلبي للتعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا على التجارة الدولية.

التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة

وأوضحت الوزارة - في بيان نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا"الاثنين - أن التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، والحرب التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على التجارة الدولية والنمو الاقتصادي العالمي، مما سيؤثر سلبا على الاستهلاك المحلي والاستثمارات.

 المتوقع في الربع الأول من عام 2025

على صعيد متصل، نما اقتصاد سنغافورة بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الأول من عام 2025، حيث سجل نموا بنسبة 3.8% في مقابل 5% في الربع السابق، وذلك نتيجة ضعف نشاط التصنيع والبناء.

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